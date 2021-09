El mayor evento de kitesurf en España llega este fin de semana a Luceni (Zaragoza) El evento quiere fomentar la práctica del kitesurf en una comunidad que no tiene mar, pero que cuenta con el mejor recurso para la práctica de este deporte: el viento Redacción

miércoles, 22 de septiembre de 2021, 09:10 h (CET) Nunca se habrán visto tantas cometas sobre el agua de La Loteta. El Cierzo Festival supera, un año más, todas las expectativas y tras un 2020 de récord (con 55 riders de 13 comunidades autónomas), en 2021 la organización ha logrado reunir a la mayor concentración de kitesurfistas en un solo evento: más de 75 riders venidos de toda España.



Así, los días 24, 25 y 26 de septiembre el embalse de La Loteta acogerá competidoresde Andalucía, Galicia, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Castilla La Mancha y por supuesto, Aragón. También habrá participantes de Francia, Alemania o Argentina.



Una competición para todos los niveles

La Loteta es un embalse en el que han navegado varios campeones del mundo y de España, pero el Cierzo Festival siempre ha querido remarcar su carácter amateur y crear un ambiente deportivo muy popular. Así, buscando la participación de riders noveles y expertos, la competición tendrá cinco modalidades, en categoría masculina y femenina: Freestyle(kitesurf acrobático), Big Air (saltos de altura, se esperan superar los 20 metros),Race TT y RaceKitefoil (circuito de velocidad) además de la exhibición de Wingfoil (nueva modalidad en la que el rider sujeta con sus manos una vela en forma de ala).

Tres días de fiesta del kitesurf

El evento, que tendrá lugar en el spot sur de La Loteta, comenzará el viernes 24 con la entrega de dorsales y test de material para los participantes. Será el sábado y el domingo cuando se celebren las competiciones. El desarrollo y horario de las distintas regatas dependerá, como siempre, de la previsión del viento. Está previsto que las primeras mangas se lancen a partir de las 10:00 de la mañana.

Los aficionados al kitesurf podrán disfrutar del “kitemarket” en el que las mejores marcas del sector traerán sus novedades para la próxima temporada. Entre ellas, líderes del mercado como Duotone, Ion, Ozone, Best, Core, Ocean Rodeo, Flysurfer, North y La Boutique del Kite. En el spot sur, conocido como “Playas de Luceni”, también se podrá disfrutar de servicio de restauración y música gracias a un importante elenco de DJ’s de la Comarca Ribera Alta del Ebro, que estarán deleitando al público hasta las 21:00.

La Loteta, un referente deportivo y turístico

El embalse de La Loteta se ha ganado una merecida fama de spot con uno de los vientos más fuertes de la Península. El “cierzo” -que da nombre al Festival- es el principal activo de una zona azotada por el viento más de 150 días al año. Son cifras a las que solo se acercan spots consagrados como Tarifa o Fuerteventura, y que convierten al Valle del Ebro en una de las regiones con más días de viento al año de toda Europa.

En La Loteta se unen las dos cosas que necesita un buen spot de kitesurf: agua y viento en abundancia. Una ecuación que, en contra de lo que se pueda pensar, no es tan fácil de encontrar, y que hace que este embalse zaragozano se haya convertido en parada obligatoria para aficionados al kitesurf de todo el mundo.

Esta realidad ha calado en las instituciones, que han vuelto a apoyar al Cierzo Festival como revulsivo no solo deportivo, sino también turístico para la zona. Así, se espera la presencia de varioscientos de personas en el embalse durante todo el fin de semana, con un importante impacto económicoen toda su área de influencia.

El fomento del kitesurf más inclusivo

La organización del evento corre a cargo del Club Kitesurf La Loteta, una asociación sin ánimo de lucro creada en 2012 que ya cuenta con más de 200 socios y socias de todos los rincones del país, y que se ha convertido en el mayor impulsor del kitesurf en Aragón. Entre sus objetivos, fomentar la práctica del kitesurf en una Comunidad que no tiene mar, pero que cuenta con el mejor y más importante recurso para la práctica de este deporte: el viento. En ese sentido se ha hecho un importante esfuerzo en difundir el kitesurf entre las comarcas colindantes al embalse, consiguiendo que numerosos grupos de jóvenes se acerquen hasta La Loteta para descubrir un deporte nuevo que muchos sólo habían visto en la playa.

