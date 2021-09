Pall-Ex Iberia celebra su X aniversario Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 16:23 h (CET) Más de 100 socios y socias, los partners de Reino Unido y Rumania y el equipo de Pall-Ex Iberia asistieron a la celebración que tuvo lugar en el hub de San Fernando de Henares. La compañía encara un futuro prometedor con retos como la sostenibilidad, la transformación digital y de los mercados El pasado viernes 17 de septiembre, Pall-Ex Iberia celebró su X aniversario en el hub de Sant Fernando de Henares (Madrid), al que asistieron más de 100 socios y socias además del equipo de Pall-Ex Iberia, representantes de Damm y los partners de Pall-Ex Reino Unido y Pall-Ex Rumania, y que contó con todas las medidas de seguridad sanitarias.

La celebración empezó con una visita guiada a las instalaciones de San Fernando de Henares (Madrid), inauguradas hace solo un año, que cuenta con 12.000 m2 para su actividad de cross-docking (técnica que ayuda a optimizar el tiempo de almacenaje, haciéndolo inexistente o muy limitado. La mercancía se queda en el almacén por un tiempo muy reducido o cuando llega, ésta sale directamente a los clientes) y desde la que se gestiona la nueva División de Temperatura Controlada. Una gran apuesta de Pall-Ex Iberia que convierte a la compañía en pionera en el sector en el transporte de mercancías paletizadas en el rango de 2 a 8 grados positivos durante todo el tránsito.

Jaume Bonavia, director general de Pall-Ex Iberia; Sergi Tomás, director gerente de Pall-Ex Iberia; Pedro Marín, subdirector general y director de operaciones de Damm y Kevin Buchanan, Pall-Ex Group Chief Executive Officer, presidieron el acto que contó también con un homenaje muy especial a Enric Estruch, que cedía su cargo a Sergi Tomás después de estar al frente de la compañía desde su creación en 2011.

“En junio de 2011, dimos el pistoletazo de salida a Pall-Ex Iberia con 29 socios y ahora contamos ya con una red de 64 socios y socias. Sin vuestra labor no habríamos podido posicionarnos como la principal red exprés de mercancía paletizada” destacaba Bonavia de los diez años de historia de Pall-Ex.

Por su parte, Marín recalcó que “la logística ha sido y es clave para Damm, integrando a Pall-Ex Iberia dentro de la compañía, lo que ha sido un gran acierto y nos ha hecho más fuertes en el mercado, y convirtiendo la logística, en el contexto de la pandemia en 2020, en un pilar clave de nuestro negocio. Además, encaramos retos como la transformación digital. Pall-Ex Iberia es sinónimo de calidad, eficiencia y competitividad y hará frente a la evolución necesaria en la trazabilidad de los envíos, las nuevas oportunidades del 5G y otros factores para seguir mejorando cada vez más sus servicios; la sostenibilidad, donde el papel de Pall-Ex Iberia es clave habiendo conseguido este año la primera Estrella Lean&Green por la reducción en más de un 30% de su huella de carbono y donde avanza para conseguir la neutralidad climática; y la transformación de los mercados, donde el comercio electrónico es un gran motor para el sector logístico y se ha convertido en una tendencia creciente en el último año”.

Asimismo, Tomás puso su mirada en el futuro de la compañía: “Veo una empresa ilusionada, fiel a su estilo profesional, cercana, comprometida, con un marcado ADN exprés en todo lo que realiza, con un largo recorrido por delante y el reto de ser cada día mejores”.

Además, Bonavia, Marín y Tomás destacaron y agradecieron el gran trabajo realizado por todo el equipo de Pall-Ex Iberia sin el cual el proyecto no se hubiese podido llevar a cabo y gracias al cual Pall-Ex Iberia se ha convertido en un referente nacional en el transporte de mercancía paletizada.

Para finalizar la celebración, todos y todas las asistentes pudieron disfrutar de una cena y del show del mentalista Pablo Raijenstein.

Sobre Pall-Ex Iberia

Pall-Ex Iberia, red de distribución exprés de mercancía paletizada fundada en 2011, dispone actualmente de 64 delegaciones repartidas por la Península Ibérica, 1 hub central en Madrid (San Fernando de Henares) y 4 hubs regionales en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), Zaragoza, Valencia y Jaén que permiten cumplir con unos plazos de entrega de entre 24 y 48 h y con múltiples formatos de palet.

A su red nacional se le añaden los servicios internacionales ConnectEurope, que ofrece cobertura a más de 22 países, y ConnectWorld para envíos al resto del mundo, con salidas semanales, despacho de aduanas y asesoramiento en transporte marítimo. Desde 2019, es miembro de la iniciativa Lean & Green, plataforma europea de colaboración impulsada en España por AECOC y dirigida a reducir las emisiones asociadas a la cadena de suministro. Y en mayo de 2021, Pall-Ex Iberia recibió su primera estrella Lean & Green gracias a su compromiso por reducir las emisiones de CO2, habiendo logrado reducirlas en más de un 30% en el periodo 2018-2020; y dispone del certificado ISO9001:2015, otorgado por AENOR, que acredita la calidad de su labor y un trabajo que va en una única línea: alcanzar la excelencia y ofrecer un servicio totalmente orientado a la satisfacción del cliente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AleaSoft: Las consecuencias del RDL 17/2021: lo que está en juego es toda la transición energética CRE-A Rural abre la inscripción a talleres formativos grupales Charles Monat Associates expande sus operaciones en Suiza para destacar así su compromiso con el negocio en Suiza y Europa Craftsy llega a la Audiencia de Habla en Español Insight, clasificada como uno de los Best Workplaces in Europe™ de 2021 por Great Place to Work®