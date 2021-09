ConfiaFarma, expertos en transmisión de Farmacias, inaugura su nueva delegación en Las Palmas Comunicae

martes, 21 de septiembre de 2021, 10:11 h (CET) Tras su éxito con las delegaciones en Andalucía Occidental, Andalucía Oriental y Castilla la Mancha, ConfiaFarma da el salto a las Islas Canarias para prestar sus servicios de consultoría especializada en la transmisión familiar y compraventa de farmacias “ConfiaFarma tenía muchas ganas de tener presencia en las Islas Canarias al disponer de referencias de farmacéuticos peninsulares que querían establecerse en Canarias y viceversa. Ellos reflejaban una situación en la cual la farmacia insular adolecía de un servicio profesional e integral de transmisión de farmacias y planificación sucesoria”, indica José Alberto Calderón, Socio Director de ConfiaFarma. Muchas veces carecer de estos servicios hace que se desconozca la utilidad de los mismos. Por eso, Calderón añade, “el objetivo es que el farmacéutico conozca las ventajas que una buena planificación o un buen servicio de consultoría les puede ofrecer a la hora de transmitir su farmacia. Así, la mediación familiar avanzada o el aprovechamiento de las herramientas fiscales adecuadas, harán sin duda más ventajosa su transmisión”.

Una empresa como ConfiaFarma consigue dar el valor añadido necesario tanto para el comprador como el vendedor, o al titular que quiere repartir su patrimonio de la mejor manera posible entre su familia. “Es un placer para la empresa comenzar esta andadura. El equipo está encantado de dar un servicio cercano desde la propia isla, conociendo la realidad desde primera mano y que los farmacéuticos puedan contar con profesionales que los acompañen durante todo su proceso. Además, la acogida ha sido buena, ya que agradecen la especialización tanto en la transmisión de farmacias, como en la planificación sucesoria y en la mediación que consideran de gran utilidad” afirma Calderón.

Con motivo de la apertura de la nueva sede en Las Palmas, se llevarán a cabo unas jornadas formativas para abordar temas de interés relacionados con la compraventa y la planificación sucesoria de la farmacia para los colegiados interesados. Estas jornadas tendrán lugar los días 9 y 11 de noviembre.

El día 9 tratarán la temática de la transmisión familiar en farmacias, que como ya se ha comentado anteriormente, es una de las modalidades más comunes de la zona. En ella se abordará la planificación de la sucesión de las farmacias y todas las cuestiones importantes relacionadas con el proceso, desde cómo transmitirlas hasta cómo compensar al resto de familiares. La transmisión es un momento especialmente delicado que necesita de una estrategia muy específica para que todos los afectados estén conformes con el resultado final. ConfiaFarma trabaja de una manera muy particular este servicio mediando y evitando, en la medida de lo posible, los conflictos familiares que puedan surgir entre las partes de una transmisión de farmacia.

Por otro lado, el día 11 de noviembre, se abordará la temática de compraventa entre terceros y cómo financiar la compra de una farmacia. Aunque dicho proceso sea menos común en Las Palmas, puede ser de gran ayuda para aquellos que quieran valorar esta opción en su negocio.

El lugar donde se llevará a cabo será instalaciones de COFARCA a las 20:30 ambos días. Además, los diferentes profesionales que componen ConfiaFarma estarán disponibles toda la semana del 8 de noviembre para resolver las dudas que puedan surgir después de las formaciones.

Las jornadas van a tener modalidad presencial y telemática. Eso sí, a los que asistan de manera presencial les harán entrega de un regalo como forma de agradecimiento. Por otra parte, por cada persona inscrita a la formación, ya sea online o presencial, se donará 10 euros a la Fundación Lucas Bosch, en la cual se trabaja por el desarrollo personal y social de los jóvenes a través del deporte.

