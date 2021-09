​¿Cómo elegir el mejor préstamo en línea? Comparar e identificar las mejores ofertas es mucho más rápido y sencillo, gracias a las herramientas de comparación Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de septiembre de 2021, 11:06 h (CET) Llega un momento en la vida en el que se pide dinero prestado (por distintas razones) y no hay nada de malo en esto, por el contrario, resulta positivo porque se empieza a construir el historial crediticio y para ello, muchos requieren ayuda financiera de vez en cuando. En situaciones en las que el dinero se necesita con urgencia, la solución más conveniente puede ser un préstamo en líneano bancario. Estos, se obtienen de forma extremadamente rápida y sencilla. Tan solo toma unos minutos el solicitar un préstamo y la solicitud, a menudo, se procesa el mismo día para que el dinero se transfiera en menos de 24 horas.



El mercado de préstamos no bancarios en España está en constante desarrollo, y el número de instituciones financieras no bancarias también. Cada prestamista tiene su propia oferta para atraer nuevos clientes. En el caso de los préstamos en línea, comparar e identificar las mejores ofertas es mucho más rápido y sencillo, sobre todo gracias a las herramientas de comparación.

Una de esas herramientas es Moneezy.com, una plataforma internacional de comparación de préstamos en línea que ha tenido mucho éxito en España. Moneezy es muy fácil de usar, muy rápido y de forma gratuita. Para recibir una lista personalizada de ofertas de, por ejemplo, préstamos rápidos, simplemente se debe ingresar la cantidad deseada y el período de pago del préstamo. En segundos, Moneezy generará la lista y es allí cuando se pueden comenzar a comparar las opciones.

Los criterios de comparación más importantes son: - Intereses: generalmente se cobranpor día (0.25% a 2% por día). - Tasa de interés anual efectiva (TAE): representa el costo total del préstamo durante un período de 12 meses. Esto incluye el interés total, así como todas las tarifas y comisiones cobradas por el acreedor. - Interés de penalización: siempre se debe verificar el monto del interés de penalización.Si no, nose podrá cancelarel préstamo a tiempo.Es bueno tener una idea clara de las consecuencias. - Monto total del préstamo: en Moneezyse puede ver en el ejemplo que se muestra.Si se desea saber el monto total exacto para el monto seleccionado, simplemente se debe hacer clic en "solicitar" y será redirigido al sitio web del acreedor. Hacer clic en el botón "Enviar una solicitud" no implica ninguna obligación para con el acreedor.

Al comparar préstamos basados en estos 4 criterios, los préstamos reembolsables favorables se destacan de inmediato. El uso de una herramienta de comparación como Moneezy tiene muchos beneficios, pero el más importante es obtener una buena descripción general de sus ofertas y tomar una decisión informada.

