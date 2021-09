Mesas de acero inoxidable usos y aplicaciones Pueden ser usadas en aquellos espacios que necesiten de su servicio y disfrute, ya sea permanente o temporalmente Redacción

martes, 21 de septiembre de 2021, 10:40 h (CET) Existen diversas razones de por qué en el sector de la salud y de los alimentos utilizan mesas de acero inoxidable en sus áreas de trabajo. Principalmente se debe a la higiene que este artículo brinda; además de ser un recurso amigable para el ambiente. ¿Cuáles son los usos y aplicaciones que se les da a las mesas de acero inoxidable? Las empresas que están en el negocio de las hostelerías, el sector de la salud y el de belleza suelen utilizar las mesas de acero inoxidable con sus pacientes; además todo aquel que tenga contacto con material orgánico y biológico, considera el acero como el mejor por las propiedades que aporta.

También ocurre lo mismo con el sector culinario, sea que se trate de cocinas hogareñas, escolares o de restaurantes; escoger la opción de usar acero inoxidable para el trabajo es lo mejor que se puede hacer. Las mesas de acero inoxidable poseen ciertos beneficios tales como: ● Resistencia al óxido. ● Una superficie no porosa. ● Facilidad al momento de limpiar. ● Durabilidad.

Las mesas de acero inoxidable son muy duraderas y resistentes, dependiendo del calibre que escojas pueden desenvolverse mejor en el área que sean utilizadas; en el mercado encontramos:

● Calibre 14 Este es el más grueso y resistente que se consigue en el mercado, por eso suele ser más costoso; pero puede utilizar cuchillos o herramientas filosas y elementos de gran peso sin que estas sufran algún tipo de daño.

● Calibre 16 Son de alta calidad y están en el rango medio; con frecuencia son usadas en el área de las cocinas de alto tráfico y volumen de trabajo además de usos de hostelería.

● Calibre 18 Su precio, en comparación con otras, es mucho más accesible debido a que son más ligeras. Funcionan excelente como mesas auxiliares y en puestos de trabajos donde no se requiera el uso de fuerza o realización de cortes. Escoger una mesa de acero inoxidable para trabajar, ¿realmente funciona? Al momento de escoger mesas de acero inoxidable ten presente que:

● Son anticorrosivas La aleación del acero inoxidable permite que se cree una capa pasiva que evita la corrosión; dependiendo de su aleación esto puede disminuir o aumentar, pero sigue siendo un excelente material para ciertos usos.

● Poseen resistencia El acero inoxidable puede regenerarse si sufre algún daño; aunque se le dé un uso frecuente, las mesas de acero siempre se verán brillantes y te durarán por muchos años.

● Higiene y limpieza Las mesas de acero inoxidable no permiten que exista la proliferación de bacterias o de algún agente patógeno que contamine, ya sea a los alimentos o a la salud. Son fáciles de limpiar y dejar relucientes, necesitarás de agua caliente y detergentes, lo que te ahorra tiempo en este aspecto.

● Protege al medio ambiente El acero inoxidable es un material que se puede utilizar un sinfín de veces, lo que lo convierte en un material reciclable que no pierde sus cualidades. Gracias a este punto se disminuyen los efectos de la disposición por residuos.



Además, a la hora de elegir una mesa de acero inoxidable existe variedad; la cantidad de diseños que puede toparse con este material es mayor a otros, al punto de sorprender. Recuerda que las mesas de acero pueden ser usadas en aquellos espacios que necesiten de su servicio y disfrute, ya sea permanente o temporalmente.

