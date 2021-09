Neutrino Energy y la nueva tecnología neutrinovoltaica

Si la década del 2000 al 2010 fue la revolución de los smartphones del 2020 al 2030 será la década de la revolución de los automóviles eléctricos Hoy día hay 3 grandes marcas de smartphones que pugnan por dar el salto desde la fabricación de teléfonos móviles a la construcción de automóviles eléctricos.

Dentro del complejo mundo de la construcción de automóviles la pandemia, los vaivenes económicos más el cambio de paradigma de los motores a combustión interna hacia los motores eléctricos la industria automotriz está siendo signada por bruscos cambios en lo que a preferencias del consumidor actual se refiere.

Debido al cambio climático y a decisiones gubernamentales globales respecto a la reducción de gases contaminantes la industria del automóvil se está volviendo muy compleja. Muchas automotrices y marcas tradicionales no sobrevivirán al siguiente proceso de depuración que afrontarán en el corto plazo las terminales que no se adapten rápidamente a un mercado cada vez más ávido de autos eléctricos. Vale decir que habrá marcas que quedarán en el olvido a pesar de que en un pasado hayan tenido su momento de gloria. Hoy incluso nuevos competidores aprovecharán el río revuelto para captar compradores ávidos de novedades ajustadas al presente y al futuro, competidores que no estaban en la escena de la construcción de automóviles de combustión interna, pero que en definitiva tienen la ventaja de manejar una tecnología que hoy por hoy está en el tapete. Hay un núcleo de empresas que se dedicaban a fabricar teléfonos móviles y sus respectivas baterías asociadas en la construcción de los más modernos smartphones, esta característica es la clave hoy día para la construcción de los autos eléctricos y por ende los CEOS más despiertos tomaron nota y van por el premio mayor, "la construcción de automóviles".

SONY sorprende con su "VISIÓN S"

Cualquier persona que oiga la palabra Sony sabrá reconocer al gigante japonés más conocido de artículos electrónicos, desde televisores, teléfonos, equipos de audio, etc, pero lo que no imagina hasta ahora es que SONY está desarrollando un vehículo eléctrico denominado VISIÓN S que ya está en fase de pruebas y próximamente puede que esté disponible para la adquisición de los potenciales compradores.

Para tal fin los japoneses de SONY se han asociado y aliado estratégicamente con diversas empresas relacionadas con el mundo de la automoción como ser Al motive, Bosh, Continental, Magna Stery, Valeo, ZF AWS, Brembo, Chevalier Technologies, Gentex, Nvidia, Recaro y Qualcomm. Estas empresas cada una especialista en su área serán las proveedoras de alguno de los componentes más importantes y destacados del VISION S de SONY.

La plataforma del VISION será de 4.9 metros, un peso total de 2350 kilos, llevará dos motores de 200KV de potencia cada uno y dará como resultado unos 540 CV, lo que aún no se ha especificado es la duración de su batería la cual promete una revolución en el sector de los automóviles eléctricos ya, que si en algo se destaca el gigante japonés es en la construcción de baterías de litio de su basto catálogo de productos electrónicos y es ahí su fuerte y por ello el halo de misterio acerca de sus cualidades de potencia en el acumulador del VISION S.

Dado que SONY es un especialista en tecnología multimedia cabe esperar que su vehículo de debut traiga consigo un arsenal de elementos electrónicos de vanguardia dentro de su habitáculo.

Hay un número clave en la industria automotriz que es 10000 unidades vendidas para que cualquier proyecto sea viable y lo ideal sería vender 20000 unidades para que el automóvil en cuestión deje ganancia a su constructor, debido a esa cifra de unidades a alcanzar muchos proyectos no son potables de fabricar ya que al encarar un proyecto de esa envergadura hay que tener en cuenta la expectativa del público y la demanda de encargos luego de su presentación en sociedad. Si bien son muchos los parámetros que se han de tener en cuenta sobre la construcción de un nuevo automóvil el precio de cada unidad será clave para tener éxito en las ventas. Además, también serán valoradas las características técnicas que posea dicho modelo, como su estética, la silueta de la carrocería, el confort de marcha y otras características harán un éxito si los materiales, diseño y tecnología se combinan a la perfección para dar con automóvil que dé frutos a sus inversores y fabricante. Ya que se trata de SONY y siendo una empresa que siempre se ha destacado en la rama de la tecnología de vanguardia seguramente el VISION podrá tener una buena acogida por parte de los posibles compradores. Se estima que cada unidad podría rondar cerca de los 100000 euros de acuerdo a su calidad y prestaciones que lo hacen posible rival del TESLA S o el mismísimo TAICAN de PORSCHE.

A su vez APPLE también está trabajando a puertas cerradas en la construcción de un automóvil con la marca de la manzana mordida. Con lo cual las novedades que se avecinan en el mercado de la movilidad son bastante variadas.

La nueva tecnología de neutrinos cobra vida de la mano del car pi el primer automóvil con tecnología neutrinovoltaica

Si bien el mercado de la movilidad va dando pasos agigantados hacia el automóvil eléctrico, estas novedades son acerca de la autonomía de las baterías y demás características, pero siempre centrados en la utilización de estaciones de carga de red eléctrica convencional para recargar baterías cada vez más potentes, livianas, tecnológicas y con menor tiempo de carga. Pero hay en estos momentos un automóvil que revoluciona aún más el mercado de la movilidad ya que este auto funciona con tecnología neutrinovoltaica y eso es lo que lo hace sorprendentemente único en su categoría, ya que el CAR PI es el primer automóvil totalmente ecológico equipado con un sistema de propulsión a base de captores de energía a base de Neutrinos. Esto quiere decir que el automóvil no necesita estación de carga de red eléctrica convencional, ya que toma la energía directamente de los NEUTRINOS que constantemente llegan a la tierra en forma de lluvia cósmica y por lo tanto su autonomía será ilimitada. El CAR PI es un automóvil capaz de circular sin detenerse para ser repostado utilizando una tecnología capaz de utilizar los NEUTRINOS del medio ambiente y convertirlos en electricidad mediante amplificadores y capacitores de última generación, una técnica que solo está disponible en este revolucionario automóvil.

Desde las entrañas del NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania y en colaboración con el instituto C-MET de Pune India se está gestando este automóvil que será un hito en la historia del automóvil. Esta nueva generación de energía será la clave de un futuro próximo para abandonar definitivamente el uso de combustibles fósiles, con lo cual el NEUTRINO ENERGY GROUP será la encargada de liderar el mercado de la movilidad con tecnología neutrinovoltaica.

En definitiva, el CAR PI mostrará al mundo un nuevo concepto y un nuevo camino respecto al automóvil del futuro.

Autor: Daniel A López