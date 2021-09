Los plumíferos vuelven con fuerza este otoño para ser tendencia, según Urzelai.com

Dentro de las prendas de abrigo, el plumífero sigue siendo la prenda que vuelve temporada tras temporada. Urzelai, tienda de ropa y decoración de temática marinera, repasa las razones por las que el plumífero se ha convertido en un imprescindible en cualquier fondo de armario práctico y elegante El abrigo de plumón es una opción ideal para climas fríos. Tiene la capacidad de mantener el cuerpo abrigado a bajas temperaturas, al mismo tiempo que se trata de una prenda imprescindible en el fondo de armario de las personas elegantes.

La chaqueta de plumas se considera el mejor tipo de abrigo en invierno y, a tenor de la opinión de los expertos, es por razones de pragmatismo y comodidad. Después de todo, está hecho con una tela muy fina, pero resistente y está relleno de plumas y plumón, actuando como un ligero aislante que atrapa bien el calor, manteniendo una agradable temperatura interior.

Su ligereza y comodidad resultan fundamentales, destacando por encima de su gran capacidad de abrigo. Resulta fácil de llevar, permitiendo una movilidad total a quien la viste.

Desde hace años, el plumífero es una de esas prendas que temporada a temporada seduce a los consumidores a comprar las últimas tendencias en corte, colores y estampados. En el mercado, se pueden encontrar todo tipo de marcas y modelos para todos los bolsillos, ofreciendo diferentes largos, tamaños, volúmenes, colores, incluso diferentes tejidos.

Grandes marcas se han rendido a esta prenda y han apostado por ella. Ahora también han llegado al mercado marcas especialistas que quieren liderar las ventas en esta temporada otoño-invierno del 2021. Entre estas marcas especializadas destaca la francesa Just Over the Top y sus Plumíferos JOTT.

"En Urzelai somos especialistas en ropa de estilo marinero. Nuestra tienda física está en un pueblo costero de Euskadi, en Zarautz, y para disfrutar de un monte bien verde no nos queda otra que soportar un clima bien lluvioso, húmedo y frío en muchas ocasiones. Por eso, además del chubasquero, prendas como los plumíferos son un imprescindible en nuestros armarios, y por ende, en nuestra oferta de catálogo. Cuando tuvimos que buscar una marca referente para apostar por ella en nuestra oferta de plumíferos no lo dudamos y apostamos por la francesa Jott, una marca especializada única y exclusivamente en plumíferos. Toda un referente en estos productos a nivel internacional, con un amplísimo catálogo de modelos, colores y tallas, y con la máxima calidad" afirma Julen Urzelai, responsable de Urzelai.com, una tienda náutica de Zarautz que comercializa desde 1979 ropa para todas las edades y decoración de temática marinera. Sus señas de identidad desde comenzaron su andadura profesional hace décadas han sido: el chubasquero amarillo, el jersey bretón y las camisetas rayadas, por la pasión que les mueve, que no es otra que el mar.

Esta nueva temporada otoñal, con un tiempo meteorológico cada vez más cambiante y extremo, se espera un tiempo frío y lluvioso, en el que prendas prácticas como los plumíferos volverán a ser tendencia para que sus usuarios puedan llevar su estilo y practicidad tanto en los paseos por la ciudad, como por el campo o la costa.