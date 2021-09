AleaSoft: Se están evidenciando los riesgos de depender de la importación de combustibles Comunicae

viernes, 17 de septiembre de 2021, 12:50 h (CET) La causa de fondo de la situación actual de precios máximos históricos en los mercados eléctricos europeos es la dependencia energética que la Unión Europea tiene de las importaciones de gas. Paliar esta situación desventajosa requiere de una estrategia a largo plazo para el sector de la energía en Europa para llegar a autoabastecerse con energías renovables. Esta estrategia pone a España en una situación muy privilegiada La situación actual de precios estratosféricos en los mercados eléctricos europeos pone de relieve el riesgo que supone para la Unión Europea tener una dependencia energética muy elevada de las importaciones. Importar gas, petróleo y carbón supone un desembolso semanal de miles de millones de euros, pero no solo eso, supone, además, estar totalmente a expensas de los países productores y exportadores y de los conflictos geopolíticos.

Esta dependencia energética no afecta solamente a los precios de los mercados de electricidad. También afecta de manera directa a los precios de los combustibles para el transporte (gasolina, gasóleo, queroseno, etc.) y, de manera indirecta, a los costes de la industria y de los consumidores electrointensivos.

Estrategia a largo plazo en el sector de la energía en Europa

Solucionar la situación de dependencia energética en Europa no es tarea fácil. Se debe hacer con una visión de largo plazo firme, robusta y que perdure. La solución a esta dependencia exterior son las energías renovables. Producir energía propia e, incluso, exportarla llevará a un futuro limpio y sin importación de energía ni combustibles fósiles.

Los gobiernos de la Unión Europea deben incentivar dos aspectos claves en esta estrategia a largo plazo. Por un lado, se debe potenciar el consumo de energías renovables en el transporte y la industria, dos de los sectores más emisores de gases de efecto invernadero. Y, por otro lado, se deben planificar y ejecutar las infraestructuras necesarias para la producción del principal vector de energía del futuro, el hidrógeno verde. En esta estrategia a largo plazo, es necesario empezar ya a crear infraestructuras para producir, transportar y consumir hidrógeno, que será el sustituto de los combustibles fósiles contaminantes que Europa importa a un alto coste.

La situación ventajosa de la península ibérica

En esta Europa descarbonizada, la península ibérica, y España principalmente, se encontrará en una situación muy privilegiada. La mitad sur de la península dispone del mayor recurso solar del continente que, en un futuro bien planificado, permitirá autoabastecerse de energía renovable y limpia y, además, poder exportar al resto de Europa.

Análisis de AleaSoft sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa

De esta necesaria visión a largo plazo necesaria para la estrategia en el sector de la energía se hablará en el próximo webinar organizado por AleaSoft para el 7 de octubre. Con este webinar, se reanuda la celebración de webinars mensuales, después del parón del verano, donde AleaSoft, junto con las empresas más importantes del sector de la energía en Europa, analizan los mercados de energía en Europa, su evolución y sus perspectivas a largo plazo.

En esta ocasión, participarán ponentes de la consultora Deloitte casi un año después del webinar realizado en octubre de 2020 con los mismos ponentes. En el encuentro de este año, se realizará una actualización de los temas tratados en aquella ocasión, relativos a la evolución de los mercados de energía europeos en el último año, la financiación de proyectos de energías renovables y la importancia de las previsiones en las auditorías y en la valoración de carteras.

