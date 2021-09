Línea Directa Aseguradora S.A. lanza "Vivaz Safe & Go", el primer seguro que cubre a los usuarios de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) tales como patinetes, bicicletas o segways, entre otros, sin necesidad de un registro del vehículo ni matrículas de ningún tipo El nuevo producto, que gracias a su carácter 100% digital, puede contratarse por segundos, minutos o durante todo un año, es el primer seguro de estas características en España, conocido como “seguro On/Off” o de pago por uso, ya que permite activarlo y desactivarlo a través del smartphone y realizar las gestiones sin llamadas, sin horarios y sin intermediarios.

“Safe & Go” se comercializará a través de Vivaz, la marca de seguros de Salud de Línea Directa Aseguradora y además de cubrir los daños causados a terceros, también se hace cargo de los daños físicos sufridos por el propio usuario e incluso de la defensa jurídica de una reclamación.

En caso de accidente con un VMP, el cliente de “Vivaz Safe & Go” puede geolocalizar el lugar del siniestro a través de su App, lo que facilita acudir en su ayuda y reducir el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia. Además, puede dar el parte y enviar fotos, texto y la documentación relativa al incidente y beneficiarse de una indemnización inmediata, sin esperas.

El nuevo producto cuenta con un precio imbatible: la tarifa del pago por uso es de 2 céntimos por minuto mientras que la modalidad anual puede contratarse desde apenas 4 céntimos al día (tasas e impuestos incluidos).

La movilidad del siglo XXI está cambiando a pasos acelerados. Los altos niveles de polución, el cierre de los centros urbanos, la pandemia del Covid-19, el cambio en los hábitos de compra de vehículos y en las nuevas formas de desplazarse, ha hecho que los nuevos Vehículos de Movilidad Personal (VMP) proliferen y se conviertan en verdaderos protagonistas de una realidad que está cambiando la fisonomía de las grandes ciudades. A esto hay que añadir que estos VMP se han convertido en los nuevos usuarios vulnerables de la vía: no llevan casco y no tienen seguro, lo que conlleva una consecuencia peligrosa: en caso de provocar un siniestro deben responder por todos los daños causados a terceros con su propio patrimonio.

Consciente de ello, Línea Directa Aseguradora ha lanzado “Vivaz Safe & Go”, el primer seguro 100% digital dirigido a usuarios de VMP: patinetes, bicicletas, skates, patines, segways, monociclos y hoverboards. El nuevo producto, que se comercializará a través de Vivaz, la marca de seguros de Salud del Grupo, revoluciona el concepto de seguro en España, ya que cubre a la persona y su movilidad y puede ser contratado a demanda del cliente, bajo el revolucionario concepto de “seguros on/off” o pago por uso: por segundos, minutos o durante todo un año. Para ello, el usuario puede activar y desactivar su seguro a través de la App de Safe & Go, pagando solo por el tiempo real que utiliza su VMP en cada trayecto. Además, también podrá consultar sus recorridos y hacer las gestiones de su póliza de forma digital y sin llamadas, las 24 horas del día, incluyendo la contratación, el alta de un parte de accidente o la consulta de sus pagos, entre otras opciones.

Para David Pérez Renovales, Director General de Vivaz, “en una sociedad que se transforma a una velocidad muy rápida, Línea Directa Aseguradora quiere aportar soluciones eficaces, sostenibles y digitales. En este sentido, “Vivaz Safe & Go” supone un auténtico cambio de paradigma en el mundo del seguro, ya que se trata de un seguro que no está vinculado al vehículo sino al usuario y que, por tanto, protege su movilidad cualquiera que sea el vehículo que utiliza en cada momento. A diferencia del seguro clásico, no se necesita matrícula ni ningún registro del vehículo, y no hay que rellenar datos y llamar por teléfono para dar de alta el seguro. Es todo muy sencillo, a golpe de click en el teléfono móvil. Una vez más, en Línea Directa Aseguradora estamos cambiando la forma de hacer seguros en España, adaptándonos a las nuevas formas de movilidad del siglo XXI”.

Coberturas únicas en el sector asegurador

A medida que crece su uso, la accidentalidad de los Vehículos de Movilidad Personal se está convirtiendo en un grave problema para las Administraciones públicas y para la seguridad vial. En concreto, en los últimos 3 años se registraron unos 1.300 siniestros con VMP y, al menos, 16 personas fallecieron en accidentes en los que ha estado implicado uno de estos vehículos. Un problema que no tiene visos de mejorar a corto plazo debido al incremento del tráfico, el carácter vulnerable de este medio de transporte, la no obligatoriedad del casco ni del seguro y la inexperiencia general de muchos de sus usuarios que circulan con ellos sin tener el carné de conducir, ya que en no pocos casos son utilizados por menores de edad.

Pensando en esta situación, Vivaz Safe & Go incluye coberturas únicas en su categoría, ya que no solo cubre los daños causados a terceros, sino también los daños físicos sufridos por el propio usuario e incluso la defensa jurídica, que cubre los gastos derivados de un litigio o de una reclamación extrajudicial en los términos del contrato. Además, en caso de accidente, la App del seguro geolocaliza el lugar del accidente, lo que puede reducir los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia y acudir rápidamente en su ayuda. También permite abrir el parte y el envío de textos, fotos y documentación relacionada con el incidente en tiempo real. La indemnización al cliente, una vez aceptada, se hace de forma inmediata a su cuenta corriente, lo que evita esperas y largas reclamaciones.

Un precio imbatible: seguro anual desde 4 céntimos al día

Vivaz Safe & Go destaca por su facilidad y claridad y ofrece dos posibilidades de contratación a elección de los usuarios: pago por uso y anual. El pago por uso cuenta con una tarifa plana de 2 céntimos el minuto. Todos los precios incluyen impuestos y recargos del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). En el anual existen tres packs diferentes según las coberturas de cada modalidad, que van desde los 16,35€ euros del producto más sencillo hasta los 33,2€ del más completo, lo que supone que cualquier usuario de VMP puede contar con un seguro anual por apenas 4 céntimos al día, un precio imbatible.