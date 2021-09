Interruptores y termostatos inteligentes para el hogar, según termostato.com.es Comunicae

miércoles, 15 de septiembre de 2021, 15:23 h (CET) Tener una casa inteligente es totalmente posible porque ahora existe una opción automática para cada función del hogar En esta oportunidad, las tiendas virtuales https://www.interruptor.com.es/ y https://termostato.com.es, poseen variedad de interruptores y termostatos que pueden instalarse en el hogar y utilizarse por medio de aplicaciones móviles.

De esta manera, las personas mantienen bien iluminada cada estancia, con la temperatura adecuada, sin necesidad de levantarse a encender las luces o regular el termostato.

¿Qué son los termostatos e interruptores inteligentes?

En el caso de los termostatos inteligentes, son dispositivos que pueden conectarse de forma inalámbrica o alámbrica al sistema de calefacción o climatización del hogar. Se diferencian de los modelos convencionales porque pueden controlarse por medio de aplicaciones para el móvil o la Tablet.

Además, permiten integrarse a instalaciones domóticas tales como Alexa de Amazon, Google Home u Homekit de Apple. Sin embargo, para poder conectarlos con estos dispositivos, el usuario debe asegurarse de que sean compatibles.

Por otro lado, los interruptores inteligentes son aquellos que se encienden automáticamente con el movimiento, o que pueden conectarse a dispositivos como Alexa para recibir órdenes por medio de comandos de voz. En cualquier caso, no requieren que las personas presionen un botón para encender o apagar las luces de una habitación.

Beneficios de implementar esta tecnología en el hogar

Principalmente, poder controlar el termostato a través de una aplicación móvil es una excelente manera de ahorrar un poco de energía. Es decir, durante el invierno, puede apagarse al salir de casa, y unos minutos antes de llegar se puede encender para que, al entrar, la vivienda esté perfectamente climatizada.

En cuanto a los interruptores inteligentes, pueden considerarse un ahorro seguro porque no requieren cambios de luces constantes. Además, en un hogar con niños pequeños, son ideales para que puedan entrar a cualquier habitación sin necesidad de ayuda para encender las luces.

Ahora bien, en cuanto a los precios de estos productos, no tienen nada que envidiar a los convencionales porque, en ocasiones, son más económicos y garantizan mejores resultados. Por lo tanto, a la larga, este cambio de tecnología se considera ahorrativo.

¿Cómo comprar los interruptores y termostatos inteligentes correctos?

Como es de esperar, los modelos de los artículos son variados para adaptarse a cada gusto y necesidad. Para evitar equivocaciones o adquirir un producto incompatible con los sistemas del hogar, lo mejor es seguir las siguientes recomendaciones:

Conocer la complejidad de la instalación

Al ser dispositivos inteligentes, requieren de una instalación diferente a la tradicional, en todo caso lo mejor es contratar un técnico con conocimientos en este tipo de tecnología. Por ejemplo, en el caso de los interruptores necesitan cierto cableado extra para que funcionen correctamente.

Evaluar que sean compatibles con otros dispositivos

En la actualidad, casi todos los hogares tienen instalaciones domóticas, considerando eso los usuarios deben comprobar en cada modelo que permitan conectarse entre ellos para mejorar la experiencia de uso.

