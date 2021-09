1 de cada 4 españoles que teletrabaja dedica más tiempo del habitual a su actividad laboral debido a la excesiva carga de trabajo Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 18:03 h (CET) La falta de rutinas y seguir trabajando las horas que antes se dedicaban al transporte, entre las causas de las horas extras que realizan los españoles, según el estudio ‘Cigna 360 Well-being Survey’. Para combatir esta situación y priorizar el cuidado de la salud mental, es fundamental que las empresas adecúen sus programas de bienestar a las demandas de los empleados en salud integral Desde el inicio de la pandemia, el 25% de los españoles que trabaja desde casa ha ampliado su jornada laboral. Esta es una de las principales conclusiones del nuevo estudio realizado por la aseguradora de salud Cigna, ‘Cigna 360 Well-being Survey’, que refleja que el hecho de disponer de más tiempo libre al no tener que desplazarse a la oficina, y la carencia de una rutina profesional, se sitúan entre las causas de la extensión de la jornada laboral.

Una situación que, junto con el contexto actual derivado de la pandemia, está propiciando la aparición de nuevos retos y desafíos relacionados con la salud integral de la fuerza laboral. Y es que, de acuerdo con los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas en España, los españoles dan prioridad a su salud mental cuando tratan de cuidar de su salud holística, por encima de otros pilares fundamentales de bienestar como la salud familiar y la salud física.

De hecho, actualmente la principal demanda que realizan los trabajadores españoles a sus empresas en materia de atención médica es recibir un fácil acceso a un terapeuta o profesional de salud mental (39%), tal y como manifiesta este informe.

Ante este escenario, resulta primordial que las empresas impulsen políticas de bienestar mucho más completas para convertirse en un pilar de apoyo para sus empleados, sobre todo ahora que, tras las vacaciones, se inicia la vuelta presencial a la oficina en muchas compañías.

“Es esencial que las empresas sean conscientes de la necesidad de acortar diferencias entre lo que los empleados esperan de su entidad a la hora de cuidar de su salud integral y lo que realmente reciben. El informe 'Cigna 360 Well-being Survey' muestra que personas de todo el mundo no solo están afrontando jornadas de trabajo más largas a las habituales, sino también un estrés inmanejable que puede derivar en problemas de salud mental. Un aspecto al que desde las organizaciones se debe prestar más atención que nunca”, señala Juan José Montes, CEO de Cigna España.

Conscientes de cómo la pandemia está afectando y repercutiendo en el bienestar de los empleados, Cigna ha adaptado en toda Europa su oferta de soluciones de salud a las nuevas expectativas y necesidades actuales de la fuerza laboral desde un enfoque holístico: Whole Health. Su objetivo es impulsar la cultura empresarial en la que todos los ámbitos del día a día de los empleados que están interconectados (vida laboral, vida personal, familia, salud financiera, acceso a la atención médica y red de apoyo) estén respaldados por las empresas a través de diferentes iniciativas y soluciones de salud.

“Para Cigna es muy importante impulsar el cambio y ofrecer innovaciones en el campo de la salud que conecten a clientes y empleados con la mejor atención posible. Como proveedor líder en servicios de salud, el objetivo es ayudar a salvar las diferencias entre las necesidades del empleado y la atención sanitaria y que los cambios deben empezar a realizarse en la propia organización”, defiende Juan José Montes, CEO de Cigna España.

Ante todo, es esencial ser conscientes de que las personas pasan gran parte de su tiempo trabajando, ya sea en remoto o desde la oficina. Por eso, las empresas juegan un papel esencial en el apoyo a la salud integral de sus empleados, sobre todo cuando se trata de aspectos que están cada vez más sujetos a una mayor presión, como es el caso de la salud mental. Por eso, que las compañías emprendan una transformación en el cuidado de la salud holística de sus empleados determinará su capacidad de resiliencia para afrontar los desafíos actuales y futuros.

Accede al estudio completo ‘Cigna 360 Well-being Survey’ en este enlace y obtén más información.

