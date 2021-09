Adecco busca 400 personas para trabajar en el IRONMAN Barcelona y el IRONMAN Mallorca Comunicae

martes, 14 de septiembre de 2021, 14:13 h (CET) Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, seleccionará a 400 auxiliares para trabajar en ambos eventos deportivos (200 en cada provincia). La función de los empleados será dar apoyo a la organización, se les asignará un punto dentro del recorrido por el que pasan los deportistas y deberán asegurar que se mantienen las medidas de seguridad, así como resolver cualquier duda que pueda surgir Tras no poder celebrarse el año pasado debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, Barcelona y Mallorca vuelven a acoger uno de los eventos deportivos más conocidos: IRONMAN. El próximo domingo 3 de octubre en Barcelona y el sábado 16 en Mallorca tendrá lugar la prueba de triatlón más famosa y con mayor afluencia sobre suelo español.

Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, está buscando a 400 personas para trabajar como auxiliares en ellos (200 para el IRONMAN Barcelona y 200 para el IRONMAN Mallorca). La función de los empleados será dar apoyo a la organización, se les asignará un punto dentro del recorrido por el que pasan los deportistas y deberán asegurar que se mantienen las medidas de seguridad, así como resolver cualquier duda que pueda surgir.

Se trata de una gran oportunidad para todas aquellas personas dinámicas, enérgicas y apasionadas del deporte, que quieran formar parte de un evento líder, con un gran equipo y flexibilidad horaria.

Las personas que quieran acceder a la oferta deberán tener disponibilidad completa los días de celebración de los eventos deportivos.

A los perfiles seleccionados en Barcelona se les asignará un punto de trabajo fijo en los siguientes municipios: Mataró, Arenys de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Canet de Mar, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Caldes d'Estrac y Calella.

Y a los seleccionados en Mallorca, los municipios serán: Port d- Alcudia, Pollença, Lluc, Caimari, Campanet, Muro, Can Picafort, Petra, Son Mesquida y Sant Llorenç des Cardassar.

Todos los interesados/as pueden consultar las vacantes disponibles e inscribirse en las ofertas a través de la página web de Adecco, www.adecco.es, o en los siguientes links:

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/auxiliar-evento-deportivo?ID=11f92ec2-a362-4374-a60b-6907e2dd22af

https://www.adecco.es/oferta-trabajo/auxiliares-ironman-mallorca?ID=a1fa8ae3-e5a5-4b47-bb91-48572902d94e

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.