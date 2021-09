Preactiva: La solución inteligente a las humedades Comunicae

lunes, 13 de septiembre de 2021, 13:11 h (CET) Las humedades afectan a las paredes, las debilitan, las agrietan, pero además pueden llegar a provocar enfermedades respiratorias a sus habitantes Adiós a la humedad por capilaridad gracias a la solución Preactiva

Uno de los problemas que puede afectar a un edificio a lo largo de su vida son las humedades. Las humedades afectan a las paredes, las debilitan, las agrietan, pero además pueden llegar a provocar enfermedades respiratorias a sus habitantes. Por eso han proliferado en el mercado muchas soluciones que ayudan a controlar y reducir la humedad. Pero la más eficiente es Preactiva, la solución inteligente a las humedades por capilaridad.

Preactiva contra la humedad por capilaridad

La humedad por capilaridad es uno de los problemas más graves para cualquier vivienda. Los paredes y muros pueden verse con moho y salitre, se puede desprender la pintura, los revestimientos se pueden soltar, la sensación de humedad y frío en las estancias aumenta, surgen problemas con la instalación eléctrica, etc. Estos son algunos de los síntomas de que el edificio sufre de humedad por capilaridad, es decir que el agua y la humedad de la zona asciende por las paredes hasta llegar a una altura que puede ser de metro y medio. Las paredes tratarán de absorber el agua y con el tiempo las paredes y muros se irán debilitando.

Pero la aparición de Preactiva podrá terminar con este grave problema que afecta a la estructura de toda una casa. Este aparato, de manera fácil, logrará secar todas las paredes y suelos, eliminando al 100% cualquier humedad que pueda subir.

Método de Preactiva

Preactiva es la solución inteligente a las humedades por capilaridad porque las ataca de manera mucho más eficiente que otros sistemas. Por ejemplo, los sistemas de electro-ósmosis inalámbrica, que transmiten sus ondas a través del aire sin llegar a atacar las humedades al 100%. En contraposición, Preactiva tiene un método basado en la física molecular del agua, con el cual, a través de ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia, certificadas e inocuas para la salud de las personas, animales y plantas, recorren las paredes y muros impidiendo que el agua ascienda. Este sistema electro-físico inalámbrico logra secar las paredes 4 veces más rápido que el de ósmosis.

Los equipos de Preactiva aportan muchas ventajas y beneficios tanto para la salud como para la economía:

Reduce el empeoramiento de enfermedades respiratorias, asma, reumatismo y alergias al eliminar las humedades.

Evita deterioro de muros y paredes, tanto interiores como exteriores.

Evita que aparezcan grietas y desconches en el suelo y paredes.

Reduce el gasto en calefacción (aproximadamente un 30%).

Evita devaluación del valor de su vivienda.

Evita la aparición de moho en paredes, muebles, ropa, complementos, etc.

Evita la proliferación de cucarachas e insectos. Además, la instalación de Preactiva es muy, muy sencilla, sin necesidad de ninguna obra, tiene un consumo de 0’7W al año, tiene una garantía de satisfacción de 1 año (con devolución del dinero si no queda satisfecho).

Otra de las virtudes que hacen de la gama Preactiva una de las soluciones contra las humedades más atractivas es su diseño elegante, limpio y que se integra en cualquier pared casi sin notarse. En tres minutos está instalado y no necesita mantenimiento.

En este video se explica muy bien porqué Preactiva es 100% eficiente, fácil de instalar y económico: https://youtu.be/Gvr3Z_JhkS4

