Encontrar prácticas no laborales con los 7 consejos de Aicad Business School

lunes, 13 de septiembre de 2021, 12:44 h (CET)

En la actualidad, el mundo laboral es muy competitivo y para entrar en una empresa se requiere cierta experiencia profesional. Para los recién graduados, esto suele ser una dificultad, ya que se preguntan cómo pueden conseguir su primer empleo.

Las prácticas no laborales ayudan a nuevos profesionales a desarrollar aptitudes frente a un puesto de trabajo. Por ello, la escuela de negocios, líderes internacionales en formación de másteres y postgrados, Aicad Business School, ofrece 7 consejos para encontrar prácticas no laborales de forma fácil y rápida en las mejores empresas del sector.

Los 7 consejos para encontrar prácticas no laborales Ganar experiencia en el entorno laboral es igual o más importante que estudiar una carrera. Por esta razón, Aicad Business School recomienda a los recién graduados encontrar empresas que les permitan realizar prácticas no laborales en el sector profesional en el que desean desarrollarse y, a partir de allí, seguir avanzando. Para ello, es importante prepararse con cursos, maestrías o postgrados como los que ofrece Aicad Business School para captar más la atención de una compañía.

Posteriormente, los recién graduados necesitan buscar entornos de negocios que realmente estén dispuestos a ayudarlos en su formación y desarrollo. Esto lo pueden encontrar en las prácticas extracurriculares de Aicad, que facilita todo el proceso con pólizas de seguro de responsabilidad civil incluido.

Otros consejos para encontrar este tipo de empresas es tener un buen currículum, nunca parar de aprender y solicitar referencias a amigos, profesores y compañeros de la carrera. Por último, es importante mantener una excelente presencia en internet, ya que en este entorno se pueden encontrar nuevas oportunidades.

La importancia de la experiencia no laboral en una empresa para los recién graduados Para las empresas, contratar a un nuevo trabajador significa una importante inversión de tiempo y dinero. Muchas temen que esta inversión no surja de acuerdo a lo esperado y los resultados terminen por atrasar un proyecto completo o que afecte en gran medida a su economía a largo plazo. Por ello, muchas optan por ofrecer prácticas no laborales.

Aicad Business School incluye en sus cursos y másteres la inmersión laboral. El objetivo es enseñar a sus estudiantes las diferentes estrategias para encontrar una excelente empresa que ofrezca prácticas no laborales. De igual forma, con los cursos hay altas probabilidades de que las empresas los contraten una vez finalice el tiempo de prueba.

En definitiva, con Aicad Business School los recién graduados pueden aprender las diferentes formas de conseguir prácticas no laborales en una compañía. De esta manera, desarrollan las habilidades para desempeñarse en un entorno real de trabajo ganando experiencia y nuevos conocimientos profesionales.

