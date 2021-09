Las 10 razones por las que son necesarios los servicios de la coach emocional Maite Pregal Emprendedores de Hoy

Para conseguir estabilidad en muchos aspectos de la vida como el trabajo, las relaciones o los estudios es importante aprender a dominar las emociones. Un término que hace referencia a una variedad de técnicas que ayudan a cualquier persona a trabajar sus emociones negativas, bloqueos mentales y creencias limitadas es el coaching emocional.

Estas técnicas se hacen más fáciles de aprender si se cuenta con la guía de un coach emocional o profesional de la inteligencia emocional como Maite Pregal. Su experiencia y certificados en esta área la convierten en la persona ideal para aprender a cómo lidiar con las emociones difíciles.

10 razones por las que es necesario tener un coach emocional Existen muchos motivos para que una persona contrate los servicios de un coach emocional, ya que este ayuda a lidiar con las emociones dolorosas y los bloqueos mentales. Maite Pregal, experta en coaching emocional, menciona que una de las principales razones para buscar un coach es la necesidad de encontrar un propósito y sentido a la vida. De igual manera, recomienda a las personas contratar sus servicios cuando tienen problemas para entender o gestionar sus emociones. Por otra parte, el entorno laboral puede ser muy complicado y un coach emocional ayuda a enfrentar situaciones relacionadas con el trabajo y el desempleo. Igualmente, es útil para aquellas personas que buscan emprender y que esperan potenciar su marca personal y la presencia en internet. Otras razones para buscar expertos del coach emocional como Maite Pregal es que ayudan a aumentar la productividad, mejorar las habilidades sociales, resolver conflictos, ganar confianza y encontrar una vocación o talento.

Maite Pregal está certificada como coach emocional por la Universidad de California en San Diego y por la Universidad McMaster como terapista emocional. Esto significa que esta emprendedora posee la experiencia y conocimientos necesarios para ayudar a sus clientes con la gestión de sus emociones. Actualmente, ofrece sus servicios de coach emocional en España y por internet con el objetivo de cambiar la vida de sus clientes al llevarlos por un viaje a su yo interior, donde puedan encontrar su bloqueo emocional. Esto es indispensable para quienes desean resolver conflictos en su vida que hasta ahora les han parecido difíciles o casi imposibles y no saben la razón de ello. De igual manera, con la ayuda de Maite Pregal, las personas consiguen poco a poco tomar el control de su vida para comenzar a trabajar en lo que realmente desean. Además de esto, en sus servicios ofrece terapias para mejorar las relaciones de pareja y terapias en grupo para mejorar la comunicación entre equipos de trabajo, familias, etc.

La coach emocional Maite Pregal enseña a sus clientes a cómo gestionar y tomar el control de sus emociones. De esta manera, consigue que haya personas más productivas, capaces de tomar decisiones, resolver conflictos y confiar en sí mismas para emprender un negocio o un nuevo trabajo.

