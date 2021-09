​La creación de empresas sube un 42% hasta agosto La inversión desde enero también aumenta en casi todos los sectores. Las únicas excepciones son Transportes, que recorta un 66 %, y Educación, con una bajada del 9 % Redacción

viernes, 10 de septiembre de 2021, 10:43 h (CET) Durante los ocho primeros meses del año se han creado 71.647 empresas en España, según el Estudio sobre Demografía empresarial realizado por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.), compañía filial de CESCE, líder en el suministro de Información Comercial, Financiera, Sectorial y de Marketing. Esto significa un aumento del 42 % respecto al mismo periodo el año pasado, si bien hay que tener en cuenta que en los meses de abril y mayo de 2020, el número de nuevas empresas fue excepcionalmente bajo.



En agosto, la cifra de constituciones se eleva un 12 %, hasta 6.832, siendo aun así la menor registrada en lo que llevamos de año. El capital invertido para crear estas compañías desde enero se incrementa un 13 %, para alcanzar los 3.650 millones de euros. En agosto el avance es del 16 %, llegando a 325 millones. Las tres empresas creadas este mes con mayor inversión son Belartza Alto SXXI SL (24 millones de euros), Holdberg Holding SL (15 millones de euros) e Injat SL (9 millones de euros), ubicadas en Vizcaya, Madrid y Burgos respectivamente.

Nathalie Gianese, directora de Estudios de INFORMA D&B explica que: “A pesar del descenso en los datos de creación de empresas en agosto respecto a los meses anteriores (en cuatro de ellos se superaron las 9.000), se mantiene un crecimiento del 42 % en lo que llevamos de año. Es cierto que las cifras de 2020 estuvieron marcadas por el parón debido a la crisis sanitaria”.

Las nuevas compañías surgidas en agosto han supuesto el nombramiento de 7.511 administradores, lo que evidencia la existencia de unos órganos de gobierno reducidos en nuestro país (siendo el régimen de Administrador único el más común). Tan solo el 24 % de los cargos creados este mes están ocupados por mujeres.



En los sectores de Alta Tecnología la creación de empresas en agosto cae un 1 %, si bien alcanza una subida del 37 % en lo que llevamos de año, para sumar 3.858 constituciones, el 5 % del total nacional. La inversión acumulada sube un 29 % hasta 78 millones de euros. El 85 % de estas compañías se dedican a Servicios de alta tecnología o de punta y el resto a Sectores manufactureros de tecnología alta o media-alta.

En todas las comunidades se incrementa la creación de compañías en lo que llevamos de año

Madrid, Cataluña y Andalucía son las comunidades donde más empresas se crean tanto en estos ocho meses, con 16.752, 13.793 y 12.188 cada una, como en agosto, con 1.600, 1.384 y 1.034 respectivamente. Son también las comunidades que más crecen en valor absoluto respecto al año pasado desde enero: Madrid suma 5.114, Cataluña 4.274 y Andalucía 3.598. En agosto los datos se reducen en Andalucía, un 5 %, Asturias, un 4 %, Ceuta, un 14 %, Galicia, un 5 %, Baleares, un 12 %, Murcia, un 8 % y Melilla, que no tiene constituciones este mes.

CREACIONES

La comunidad donde más capital se invierte desde enero es Madrid, con 765 millones de euros, el 21 % del total, aunque sufre un descenso del 9 % respecto al año pasado. Le sigue Cataluña con 613 millones de euros, que cede un 11 %. Madrid encabeza también la inversión en agosto, con casi 84 millones de euros, aunque la segunda en este caso es Andalucía con 46 millones de euros.



Los sectores que más crecen en agosto son Construcción, Servicios empresariales y Hostelería

Como sucede con las comunidades, todos los sectores mejoran sus cifras en lo que llevamos de año. Construcción y actividades inmobiliarias y Comercio encabezan los números de creaciones, con 15.104 y 14.887 desde enero y 1.548 y 1.401 en el mes respectivamente. Entre los dos suponen el 42 % de todas las constituciones registradas en lo que llevamos de año.

En agosto solo se reduce el número de constituciones en Industrias extractivas, un 17%, Industria, un 4 %, y Comunicaciones, un 5 %. Por el contrario, los que más crecen en valor absoluto son Construcción y actividades inmobiliarias, que suma 228, Servicios empresariales, que añade 176, y Hostelería, con 122 más.

La inversión desde enero también sube en casi todos los sectores. Las únicas excepciones son Transportes, que recorta un 66 %, y Educación, con una bajada del 9 %.

Construcción y actividades inmobiliarias lidera la inversión en agosto, con 155 millones de euros, pero es el segundo en lo que llevamos de año, con 1.038 millones de euros, superados por los 1.588 de Intermediación financiera, que concentra el 43 % del total.

