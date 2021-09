El software de gestión empresarial adecuado puede marcar la diferencia entre la quiebra y el éxito Emprendedores de Hoy

La digitalización del mercado ha conllevado grandes beneficios tanto para las grandes empresas como para las pymes de nuestro país. Las ventajas no han sido solo de puertas hacia fuera, facilitando el acceso a los clientes, sino también hacia dentro, optimizando todas las gestiones de la compañía. En cualquier caso, cabe destacar que un software de gestión empresarial que no sea de buena calidad o la falta de conocimientos en su uso pueden generar graves problemas en las compañías.

En ese contexto ha aparecido Aitana, la consultora tecnológica para empresas cuyo objetivo es garantizar la optimización de recursos de las compañías a través de su experiencia en la transformación digital.

Recursos para todos los problemas de gestión empresarial Los softwares de gestión empresarial evolucionan de forma muy rápida, de modo que utilizar uno que quede obsoleto es bastante habitual. Este factor suele acarrear problemas de gestión empresarial, como la ralentización de los procesos o el aumento de su coste. Además, cada empresa tiene unas necesidades distintas en función de su tamaño, su formato y el tipo de producto o servicio que ofrece. Por lo tanto, cada una de ellas requiere un tipo de software, unas herramientas y unos servicios específicos. Hay un gran cantidad de compañías, sobre todo las pymes, que no disponen de expertos en este ámbito, de modo que contar con una consultoría de empresas especializada como Aitana que ayude en la elección de estas herramientas y servicios garantiza la resolución de problemas de gestión empresarial, sea cual sea el tamaño de la compañía.

Uno de los factores que caracteriza a Aitana es su cobertura integral. Los expertos de la consultora tecnológica se encargan de estudiar al detalle su compañía cliente y, una vez detectados sus procesos de trabajo y sus necesidades, se encargan de ofrecer el software de gestión empresarial y las soluciones más adecuadas y rentables para su caso.

Una cobertura integral Tras 40 años de experiencia, los miembros de Aitana han ayudado a digitalizar a miles de empresas. Actualmente cuenta con 1.800 clientes y su plantilla está formada por casi 200 empleados distribuidos en las 8 oficinas en España. Al ser una compañía especializada en software, cuenta con los mejores del mercado, como los de Microsoft y Sage, tanto para ERP (gestión empresarial) como CRM (gestión de ventas). También cuenta con los mejores productos de Business Intelligence para garantizar la mejor gestión de datos y, así, reducir riesgos. Además, ofrece servicios de migración e implantación de software, infraestructuras, cloud computing, consultoría de sistemas, gestión de proyectos internacionalese, incluso, formación en el uso de su tecnología.

De este modo, a través del amplio catálogo de servicios y la experiencia de los profesionales con los que cuenta la consultora tecnológica, Aitana ha conseguido que cualquier tipo de empresa pueda sacar el máximo provecho a las ventajas de la digitalización para sobresalir en un mercado cada vez más competitivo.

