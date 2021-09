Cómo elegir una guardería canina en Zaragoza según el Centro Canino Sa Roca Comunicae

jueves, 9 de septiembre de 2021, 15:45 h (CET) Durante los períodos vacacionales muchas personas se encentran con la preocupación de a quién dejar al cuidado de sus mascotas y una guardería canina es la solución para disfrutar sin preocupaciones de las vacaciones Buscar una guardería canina en Aragón, y más concretamente en la zona de la capital, puede ser tan sencillo como hacer una búsqueda en Google de “ guardería canina Zaragoza ”. En el Centro Canino Sa Roca es posible encontrar un servicio de guardería cuya base principal se sustenta en principios como el bienestar animal.

Una guardería canina se convierte en el mejor remedio para evitar que el perro sufra la soledad y el estrés de permanecer en el hogar demasiadas horas encerrado cuando sus dueños se ven en la obligación de salir de viaje y no tienen un lugar donde puedan dejar a su perro o gato.

Con el objetivo de que las mascotas se encuentren como si estuvieran en su propio hogar y no echen de menos a sus compañeros de vida, el Centro Canino Sa Roca, ubicado en la localidad de Peñaflor de Gállego, dispone de un total de doce parques en los que pueden correr libremente, sin ningún tipo de ataduras.

En total cuenta con más de 10.000 metros de superficie que se distribuyen en tres pistas de entrenamiento, un bar cubierto, instalaciones para los perros residentes y para los que se hospedan, entre otras cosas. Además, el centro ha habilitado zonas con abundantes sombras para que los perros no sufran de excesivo calor en los meses de verano con altas temperaturas.

La principal diferencia del Centro Canino Sa Roca respecto a otras guarderías caninas es que disponen de una gran experiencia tras 40 años trabajando como especialistas en comportamiento canino. Entre los servicios que ofrece, además de la guardería canina, se pueden encontrar otro tipo de asistencias como agility (una modalidad competitiva donde un guía dirige a un perro sobre una serie de obstáculos), educación para cachorros, modificación de la conducta, clases de habilidades o propiocepción, detección, clases a domicilio o cementerio de mascotas.

Por otro lado, el Centro Canino Sa Roca también dispone de instalaciones para acoger a gatos gracias a su servicio de guardería con unos precios asequibles para que durante las vacaciones de verano o para viajes donde no puedan acompañar a su compañeros de vida, tengan un lugar de referencia al que acudir donde se aseguran de que van a recibir un trato muy cuidado y profesional.

Además, este centro se ha convertido en el único de toda la Comunidad Autónoma de Aragón en disponer de un cementerio de mascotas donde acudir una vez haya que decir adiós a estos seres tan especiales. En el Centro Canino Sa Roca también disponen de tumbas de granito de varios tamaños y columbarios a disposición de los clientes que quieren darles este tipo de sepelio.

El centro Canino Sa Roca, ubicado tan sólo diez minutos de distancia de la ciudad de Zaragoza, creen firmemente en que la educación canina es uno de los pasos más importantes en la vida de las mascotas o, como a ellos les gusta llamarlos, los compañeros de viaje. En este centro canino no solo se puede obtener una mejor conexión con cada mascota sino que además ayudan a entender mejor todas sus necesidades.

