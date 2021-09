Cronos, una de las mejores academias de policía en España

¿Estás pensando en prepararte las oposiciones a policía? ¿Llevas tiempo preparándote y no has conseguido sacar plaza? Si es así, la clave del éxito de cualquier oposición está en la academia que hayas elegido, y es que es importante que sea una academia que pueda prepararte de la mejor forma posible, ya que de lo contrario no recibirás la formación adecuada y tendrás a miles de personas mucho mejor preparadas que tú.

Con múltiples opciones para elegir, la academia Cronos destaca como una de las mejores academias de oposiciones para policía que hay en España, y se muestra como una de las opciones más demandadas por aquellas personas que sueñan con ser policías. Está especializada en la preparación de oposiciones para policía local, policía nacional y para agentes de movilidad, tanto para acceder al cuerpo como para ascender. Además, también prepara inglés para oposiciones, oposiciones para auxiliar administrativo y cuenta con otra gran variedad de cursos homologados. ¿Qué es Cronos? Cronos es una academia de oposiciones de policía con más de 30 años de experiencia, que cuenta con uno de los mayores porcentajes de aprobados de todas las academias de España. La prueba de ello está en que en la última promoción de Policía Municipal, 57 aprobados de las 112 plazas disponibles eran alumnos de Cronos.

Está especializada en la preparación de policías locales, y cuenta con un amplio equipo de profesores con una gran experiencia que se mantienen constantemente actualizados, para poder ofrecer a sus alumnos la mejor metodología, los medios tecnológicos más actuales y los conocimientos de la psicología.

De hecho, en la academia Cronos pueden presumir de contar en su equipo de profesores con el prestigioso policía municipal Miguel Carmona, que es el intendente de la Policía Municipal de la Unidad Integral de Hortaleza, que es una pieza fundamental de la academia y da clases en exclusiva para Cronos.

Miguel Carmona es famoso principalmente por contar con el mayor índice de aprobados en las oposiciones de las policías locales de los diferentes municipios, y en todas y cada una de las academias de policía en las que ha estado ha dejado su sello. Metodología de Cronos Una de las claves del éxito de esta academia es que Cronos se mantiene en una constante actualización y se reforma por completo cada poco tiempo, modificando tanto la programación y la organización de las clases, como los nuevos grupos intensivos, además de la propia imagen y estética de la academia. Todo ello con el objetivo de mostrar la mejor imagen y ofrecer el mejor servicio a sus alumnos.

En Cronos trabajan constantemente el contenido para preparar nuevos temarios actualizados que resulten mucho más agradables de estudiar y sean más eficaces, los cuales cuentan con reglas nemotécnicas, esquemas, destacados con lo más importante, avisos sobre las partes más confusas, etc. Así mismo, cuentan con temarios resumen con las partes más importantes, que son de gran ayuda para que los alumnos puedan repasar las partes de mayor importancia.

De esta forma, consiguen que los alumnos tengan un aprendizaje muy efectivo, y evitan que a las dos semanas no se acuerden de todo lo aprendido, algo muy habitual cuando se acude a una academia de baja calidad. Oposiciones de ascenso para policía municipal y local Además de preparar el acceso, la academia Cronos también prepara para las oposiciones de ascenso a los cuerpos de policía municipal y local de Madrid, y cuenta con dos posibilidades para sus alumnos. Por un lado están las oposiciones de promoción interna, que permiten acceder a cualquiera de los escalafones del cuerpo, inmediatamente desde el anterior, siempre y cuando se cumplan con los requisitos básicos y se supere un concurso de oposición. Y por el otro están las oposiciones de turno libre, a través de las cuales se puede acceder directamente a los escalafones de inspector e intendente, siempre y cuando se haya superado un concurso de oposición, sin que sea necesario cumplir con algunos de los requisitos exigidos para las oposiciones de promoción interna.

A día de hoy, Cronos está preparando las oposiciones de ascenso a oficial, subinspector, inspector e intendente de la policía municipal de Madrid. De hecho, ya tiene el temario correspondiente para las dos primeras, y en el momento en que salgan las bases de las plazas para las dos siguientes, lo entregarán a los alumnos apuntados.

Y con el objetivo de ofrecer la mejor formación, Cronos incluye el curso completo de formación online de inglés para oposiciones, lo que sin duda es una ventaja muy a tener en cuenta. Mientras que en las modalidades por turno libre en las que sea un requisito, también incluye la asistencia a las clases presenciales de inglés en la propia academia.

Ya lo sabes, si quieres prepararte las oposiciones de policía en Madrid, apuesta por Cronos. Será una apuesta segura.