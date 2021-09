Curso: "X Laboratorio de Cirugía en Cadáver" en la Universidad del País Vasco Comunicae

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 16:42 h (CET) Dr. Ricardo Cuéllar: "Este año el curso se centrará en el estudio de la artroscopia y la artroplastia de hombro" El curso se ha organizado con el patrocinio científico del Grupo Quirónsalud y se celebrará desde el 9 al 11 de septiembre en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en Leioa.

En las jornadas en cuyo comité científico organizador participa el traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa, Ricardo Cuéllar, promotor de la iniciativa, participará también el traumatólogo de Policlínica Gipuzkoa Adrián Cuéllar

La dirección científica del X Laboratorio de Cirugía en Cadáver correrá a cargo, como es habitual, del traumatólogo Ricardo Cuéllar, del Servicio de Traumatología de Policlínica Gipuzkoa. El curso contará con el patrocinio científico del Grupo Quirónsalud, cumpliendo con su compromiso de impulsar la investigación, formación e innovación en salud. Y los temas principales a tratar este año serán la artroscopia y la artroplastia de hombro.

Las personas interesadas deben contactar para inscribirse con la Secretaría Técnica, en el teléfono 687409764. Esta X edición tendrá lugar en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), en la Facultad de Medicina y Enfermería del Campus de Leioa. Las fechas previstas para los cursos de artroscopia son los días 9 y 10 de septiembre. El curso de artroplastia se realizará el sábado 11 de septiembre. En ambos cursos participará el traumatólogo Adrián Cuellar, del Servicio de Traumatología de Policlínica Gipuzkoa.

Durante estas jornadas, los asistentes realizarán prácticas quirúrgicas en cadáveres, recibirán instrucción teórico-prácticas y realizarán cirugías guiadas por expertos profesores.

Además, recientemente, la Revista Española de Artroscopia y Cirugía Articular ha publicado un estudio anatómico sobre “Artrodesis subtalar: portales anterolaterales vs. posteriores” firmado por los traumatólogos: Ricardo Cuéllar, Adrián Cuéllar, Juan Zaldua, Asier Cuéllar y Miquel Dalmau.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica Gipuzkoa, etc, así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Trabajan en la promoción de la docencia (siete de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuentan con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.

Vídeos

X Laboratorio de Cirugía en Cadáver: Artroscopia y Artroplastia - Dr. Cuéllar y Dr. Adrián Cuéllar



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.