SunMedia incorpora a Emilio Cieza Ramos como Director de Performance y Programática

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 15:10 h (CET) Con una trayectoria de diez años en marketing digital, Cieza se encargará de consolidar las operaciones de SunMedia en esta área, dentro de un mercado que continúa aumentando de manera exponencial, tanto en España como en otros países SunMedia, la adtech española líder en vídeo, performance y native, sigue apostando por el talento con el nombramiento de Emilio Cieza Ramos como nuevo director de Performance y Compra Programática en su headquarter.

Cieza Ramos cuenta con más de diez años de experiencia en el ámbito del marketing digital, donde ha trabajado en clientes, medios y agencias. Ha ocupado los puestos de Account Manager para Twitter en Perú, Head of Marketing para la cadena de tiendas Aruma y, en sus últimos años, Chief Digital Officer para Publicis Media Perú. En palabras de Cieza, esta trayectoria le ha “permitido tener una percepción más holística sobre el mundo de los medios digitales y un profundo conocimiento sobre el mercado latinoamericano”.

En su nuevo puesto en SunMedia, Cieza se encargará junto a los diferentes equipos de la compañía, de crear campañas que permitan a los clientes del mercado europeo y latinoamericano lograr sus objetivos no solo de marketing, sino también de aquellos relacionados directamente con su negocio. Todo ello, con el apoyo de Javier Aparicio, Chief Performance Officer, a quien reportará directamente para continuar reforzando la imagen de SunMedia como la AdTech referencia en el mercado.

"Somos conscientes de que nuestra tecnología líder necesita de profesionales como Emilio para poder garantizar los resultados de nuestros clientes. Su conocimiento del mercado nos ayudará a acelerar el crecimiento y a seguir cumpliendo objetivos en todos nuestros proyectos de Performance." señala Aparicio.

“Siguiendo nuestra estrategia de contar con los mejores, y buscar el talento allí donde esté, incorporamos a Emilio de Perú que, gracias a su experiencia en otros mercados, nos va a ayudar a acelerar nuestro crecimiento y reforzar nuestro liderazgo, ofreciendo a nuestros clientes el mejor producto de la mano de los mejores profesionales” añade Fernando García de SunMedia.

