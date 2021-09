Eye Arte Visual ayuda a diseñadores españoles a conectar con su público desde la emoción Comunicae

miércoles, 8 de septiembre de 2021, 13:30 h (CET) Elena y Elías están detrás de Eye Arte Visual, dos creadores de las artes y el mundo audiovisual que aúnan experiencias y conocimientos para ayudar a los diseñadores a mostrar sus creaciones con notable impacto en su público En esta era de la información en la que se vive, todo se ha vuelto muy rápido, se consumen más imágenes y a más velocidad que cualquiera de las generaciones anteriores.

Muchos diseñadores creen que para tener éxito con sus creaciones necesitan estar en todas partes, con fotos y vídeos estéticos; cuando en realidad lo que necesitan es crear un contenido de más calidad, que conecte de veras con su público, para que sus campañas impacten y de esta forma llegar a más personas.

Los últimos estudios indican que el 80% de las personas investiga las marcas antes de comprar. La mayoría de los creadores piensan que vender se basa de sus diseños, si gusta o no gustan… Cuando la realidad es, que para vender, el foco debe estar en lo más importante: el cliente (y en cómo éste conecta con la marca).

Los clientes buscan marcas con las que se identifiquen, que les emocionen, con las que compartan valores y coincidan con su estilo de vida. En definitiva, sólo se impacta si conectas con los clientes.

Está demostrado científicamente que compramos por emociones, el público compra lo que le emociona y le transmite; compra las marcas de las que se enamora.

Y la ciencia dice que lo que más emociona son las historias, y una historia está compuesta por personajes, un texto narrativo o poético, música, imágenes; Arte, en definitiva. Una historia tiene un inicio, un nudo y un desenlace, transporta a lugares, evoca recuerdos, conecta con vivencias, emociona, empatizas con sus personajes, tiene momentos altos y bajos, etc. Por eso lo creativo emociona, ayuda a recordar y hace sentir placer, crea un impacto y hace que "enamorarse".

Ya hay marcas que han entendido este concepto, y la comunicación con sus clientes y potenciales va en esta línea: las Historias.

Por eso en Eye Arte Visual inciden en contar la Historia detrás de cada diseñador... Ésa que le ha inspirado para crear sus diseños, ésa que está basada en sus valores, en su manera de ver el mundo, de ver la vida, èsa que hay detrás de sumarca, de sus creaciones y de cada uno de sus diseños. En definitiva, Eye trata de usar la esencia de cada diseñador como punto de partida para crear una historia audiovisual, que emocione y que conecte de manera única con el público y lo atrae hacia la marca de su cliente.

Por todo esto, han creado Fashiontelling, una pieza audiovisual mediante la que cuentan al público la historia que acontece detrás de cada diseño, la misión e inspiración de su creador, su lifestyle, cómo ve el mundo, etc. A través de un storytelling potente basado en las premisas de la prosa poética, y uniéndolo a imágenes y sonidos que vayan directas a al sistema límbico, creanuna combinación perfecta entre un Fashion Film y una pieza artística.

Esto lleva a que los diseñadores de moda y complementos que deciden trabajar con Eye Arte Visual, consigan un altísimo impacto sobre sus clientes potenciales.

Descubrir Fashiontelling www.eyeartevisual.com

