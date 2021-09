Ascensores para casas e interiores de PVE Ascensores Neumáticos Emprendedores de Hoy

Llega de la mano de PVE Ascensores Neumáticos una avanzada solución de transporte vertical para la arquitectura contemporánea en el hogar. Se trata del único ascensor doméstico que se instala directamente sobre el suelo del inmueble.

Además, están diseñados con tecnología de última generación al vacío y seguridad comprobada y avalada por la Liftinstituut y el marcado CE, lo cual significa que cumplen con los requisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los estados miembros de la Unión Europea.

Ascensores interiores PVE: una obra de arte con el poder del aire Comprometidos con el medio ambiente y la innovación, PVE Ascensores Neumáticos trae al mercado el único ascensor que trabaja con el poder del aire. Un novedoso mecanismo único en el mundo que funciona bajo los principios de la neumática al vacío. Este emplea el aire como modo de transmisión de energía para mover y hacer funcionar la cabina del ascensor con un consumo de energía reducido. Asimismo, la tecnología PVC hace que la instalación de los ascensores para casas particulares sea muy rápida y sencilla en un lapso de tiempo de entre 1 y 2 días.

Esta empresa dispone de tres modelos de elevadores en tres tamaños a elegir, para una, dos y tres personas, cada uno de ellos elaborados con diseño exclusivo circular y panorámico, visión 360°, que permite aprovechar al máximo cada espacio del hogar.

Estos equipos están diseñados especialmente para viviendas que disponen de 2 a 5 plantas y desean añadir a su casa un elevador cómodo y seguro. Como la estructura del ascensor no necesita de foso, la instalación se realiza directamente sobre el suelo de la vivienda, lo cual disminuye considerablemente los costes y los días de obra y, a diferencia de los elevadores tradicionales, supone un presupuesto reducido.

Con PVE Ascensores Neumáticos, la seguridad está garantizada Otra de las principales ventajas de los elevadores de PVE Ascensores Neumáticos es que se enchufan directamente a fuentes de energía 220V como si fuera un electrodoméstico, por lo que no requieren alimentación trifásica. Además, no tienen riesgo de quedarse parados porque ante un corte del suministro eléctrico, la cabina desciende suavemente a planta inferior. Por esta razón, son 100% seguros y cumplen con todos los requisitos de seguridad establecidos para su comercialización tanto dentro como fuera del país por la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

Todos los ascensores de esta empresa requieren un mantenimiento mínimo, ya que no necesitan poleas. Además, algunos disponen de una silla abatible en el interior de la cabina que ha sido especialmente diseñada para las personas que lo requieran.

Pneumatic dispone de una oficina física donde atiende a sus clientes en Torrejón de Ardoz en Madrid y una página web de servicios en la que responden a dudas e inquietudes.

