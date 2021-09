Jorge Coronado, un guardaespaldas digital Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 19:00 h (CET)

La información recogida por el último Índice de Civismo Digital (ICD) elaborado por la empresa Microsoft indica que el riesgo más común en España son los engaños, estafas y fraudes en internet (44% de los encuestados).

Precisamente, en este último año, los usuarios han visto cómo ha crecido el número de estafas y ataques informáticos, tanto a nivel empresarial como particular.

A la orden del día están las falsas promesas para ganar dinero rápido con criptodivisas, pero no se quedan ahí: extorsión, ciberacoso, fugas de información o ransomware son otras situaciones frecuentes. Esto hace que los españoles superen en 13 puntos la media mundial de ese porcentaje (la media mundial está situada en el 31%).

Jorge Coronado es socio y vocal de la Asociación de Peritos Tecnológicos de Andalucía (APTAN). Además, gran parte de su tiempo lo emplea como profesor, dando clases de Forense Informático y OSINT (Inteligencia de Fuentes Abiertas).

En septiembre de 2020, su empresa QuantiKa14 se unió a Lazarus Technology, creando un gabinete de peritos informáticos en Sevilla y Madrid. A día de hoy, han crecido, contando con delegaciones en Latinoamérica, Italia y Portugal.

QuantiKa14 colabora con empresas a nivel internacional, cuerpos de seguridad, medios de comunicación, partidos políticos, agencias de inteligencia y particulares, siendo los peritajes informáticos los servicios más demandados (localización de pruebas para identificar a los autores de ataques informáticos o estafas).

Realización de investigaciones a golpe de hilo en Twitter Coronado usa su cuenta personal de Twitter para exponer varias de las investigaciones usando la red a diferentes casos de interés público. Una vez leído el que más RTs ha tenido, trata sobre la plataforma web Médicos por la verdad. Culmina con pruebas que demuestran que un padre y una hija utilizan este medio, ampliamente conocido por muchos usuarios, para difundir noticias falsas y vender cursos sobre temas de dudosa legalidad o efectividad.

¿Cómo puede ayudar un peritaje informático? Los peritos informáticos extraen y analizan datos y archivos con el objetivo de encontrar pruebas en un procedimiento judicial. Algunos ejemplos son: encontrar la localización de un dispositivo móvil para esclarecer unos hechos y quizás evitar una condena injusta, encontrar a los autores de una intrusión informática en un banco, detectar y probar que la pareja del cliente instaló una app espía, etc. En las redes sociales y blog de QuantiKa14, es posible saber más sobre las labores profesionales que realizan.

Desde septiembre de 2020, QuantiKa14 se ha aliado con Lazarus Technology para crear un gabinete de peritos informáticos en Sevilla y Madrid, aunque están abriendo más delegaciones en Suramérica, Italia y Portugal. De esta forma, pretenden crecer, mejorar sus capacidades y llegar a más clientes.

¿Qué información sabe internet del usuario? El peritaje informático que ofrece QuantiKa14 utiliza herramientas como Dante’s Gates, una aplicación creada por Jorge Coronado que une Big Data y Machine Learning con OSINT para obtener resultados de información pública. ¿Cómo funciona? Tan solo hay que ingresar una dirección de e-mail, un alias o un nombre y apellido y Dante’s hará una búsqueda y devolverá un archivo con todos los datos encontrados.

Twiana es otra de las herramientas proporcionadas por Coronado y Avocado Labs. En esta ocasión, se van a analizar datos en Twitter, arrojando cifras y detallando biografía, seguidores, hashtags, etc., en un gran número de cuentas para, por ejemplo, analizar la intención de voto, preferencias políticas o deportivas e, incluso, detectar qué persona está detrás de una cuenta.

Por último, pero no por ello menos importante, cabe mencionar Guasap Forensic, que analiza conversaciones de WhatsApp, detecta si se han eliminado mensajes, si el chat ha sido modificado de alguna manera, fechas y horas de conexión a un determinado WiFi. Esta herramienta se usa, sobre todo, en casos de violencia de género y en amenazas, siendo cada vez más útil y necesaria en estas investigaciones.

En definitiva, las contribuciones de Jorge Coronado a través de QuantiKa14/Lazarus Technology permiten no solo una mayor transparencia informativa, sino que los usuarios empiecen a tomar conciencia de la huella generada, algo cada vez más vital en este mundo completamente digitalizado.

