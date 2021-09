Lanzan un nuevo preparado de jalea real con ginseng sin azúcar Comunicae

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 16:23 h (CET) Los componentes de la jalea real podrían ayudar a reforzar el efecto de las vacunas. Los preparados farmacéuticos de jalea real de Arkopharma Laboratorios contienen ingredientes 100% de origen natural sin conservantes químicos, ni colorantes, ni pesticidas y son los primeros con referencias sin azúcar Arkopharma Laboratorios ha lanzado un nuevo producto de la gama ArkoReal® sin azúcar, que además de esta sustancia natural contiene ginseng, própolis y acerola. Este nuevo producto también está avalado por la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (FSED). ArkoReal® es la gama número uno en ventas de jalea real en farmacias, además de ser la primera con sello de apicultura sostenible y con referencias sin azúcar para toda la familia. Los preparados farmacéuticos a base de jalea real ayudan a reforzar el sistema imunológico1, según diferentes estudios, gracias a su contenido en la proteína apalbúmina2. Además, algunos ensayos de jalea real han mostrado evidencias sobre la mejora de los parámetros del sistema inmune tras la administración de ciertas vacunas.

La jalea real es una sustancia secretada por las abejas obreras y constituye el alimento exclusivo de la abeja reina durante toda su existencia, pudiendo vivir hasta 5 años. Se compone de aminoácidos, inmunoglobulinas o vitaminas E y A, así como de la proteína apalbúmina, vinculada a la inmunidad. “Estos componentes son los responsables de su actividad sobre la proliferación de linfocitos T, lo que permite a su vez la proliferación de las células inmunológicas y, por lo tanto, del sistema inmune”, explica Maria Victoria Lara, farmacéutica del Dpto Científico de Arkopharma.

Un estudio3 en animales mostró el efecto inmunomodulador de la jalea real cuando se administraba conjuntamente a un prototipo de la vacuna del VIH-1. En concreto, dosis de 10, 50 o 100 µg de jalea real podrían aumentar la respuesta inmunitaria que promueve la vacuna en los dos niveles principales: el celular y el humoral, mejorando los niveles de algunos parámetros como la proliferación de linfocitos T o la respuesta de anticuerpos. Otro estudio en animales4 analizó la respuesta inmune tras la administración de un suero con antígenos, elementos que son capaces de estimular al sistema inmune, junto a jalea real. Tras 20 días, se analizaron los niveles de anticuerpos que habían producido los animales y se valoró el efecto de la jalea real en la respuesta inmune humoral, siendo significativamente mayor la respuesta en el grupo de animales a los que se había suministrado el suero y el suplemento de jalea real que el grupo que tomó el suero con el placebo. “Todos estos estudios apuntan resultados prometedores y sugieren nuevas líneas de investigación que se irán completando”, concluye Lara.

Nuevas referencias sin azúcar en la gama ArkoReal®

El nuevo preparado sin azúcar de la compañía farmacéutica incorpora además de la jalea real el gingseng, una planta medicinal que tiene efectos estimulantes y reparadores. “Por ello puede ayudarnos a reducir la sensación de fatiga, contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar en momentos de mayor cansancio, como suelen ocurrir con la vuelta a la rutina tras las vacaciones”, explica Lara. Contiene además própolis, una sustancia que también segregan las abejas para proteger sus colmenas; y acerola, un arbusto que produce un fruto comestible llamado "cereza de las Antillas".

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda comprar complementos alimenticios en la farmacia o en canales de distribución autorizados.

Arkoreal® Jalea Real Gingeng sin azúcar es un producto 100% natural, sin conservantes químicos, ni colorantes, ni pesticidas. “Elaboramos nuestros productos de jalea real bajo un procedimiento patentado que no necesita de estabilizantes ni aditivos químicos para estabilizarlo y como resultado tenemos el preparado de jalea real más natural y premium del mercado”, indica Lara. Además, posee el primer sello de Apicultura Sostenible. “Esto garantiza el obtener una jalea real de primera calidad y procedente de un entorno no contaminado, gracias al control mantenido sobre la calidad del aire, el agua y los suelos del entorno de la colmena, cuyas abejas tienen una alimentación 100% natural”, apunta.

Sobre Arkopharma

Fundado en 1980 en Niza, Arkopharma es un laboratorio farmacéutico multinacional especializado en productos farmacéuticos con principios activos de origen natural. En la actualidad, Arkopharma es el líder europeo en el ámbito de los medicamentos y complementos alimenticios naturales a base de plantas. Estos laboratorios farmacéuticos nacen de la idea vanguardista del doctor Max Rombi. Así, propone una “Medicina para la salud” con productos naturales que pueden prevenir y ayudar a aliviar la mayor parte de los problemas de salud cotidianos. Arkopharma propone preparados farmacéuticos de plantas medicinales y productos naturales. https://www.arkopharma.com/es-ES

Estudio in vitro con Arkoreal Jalea Real, efectuado por la Universidad de Bratislava (Eslovaquia) Simúth J, Bíliková K, Kovácova E, Kuzmová Z, Schroder W. Immunochemical approach to detection of adulteration in honey: physiologically active royal jelly protein stimulating TNF-alpha release is a regular component of honey. J Agric Food Chem 2004;52(8):2154-8 Mahdavi M et al. Adjuvant Effect of Royal Jelly on HIV-1 Multi-Epitope Vaccine Candidate: Induction of Th1 Cytokine Pattern. 2017 (4) Al-Mufarrej SI et al. Effects of Royal Jelly on the Humoral Antibody Response and Blood Chemistry of Chickens. 2011

