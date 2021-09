¿Cómo elegir una cuna adecuada para un bebé? por todocuna.es Comunicae

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 15:47 h (CET) Una cuna es una cama pequeña con bordes elevados o barandillas en la que duermen los bebés y los niños pequeños. Por lo general, las cunas se pueden mecer para acelerar el sueño del bebé Existen una gran variedad de cunas con diferentes materiales, colores y diseños asemejándose a lo que cada persona necesita o quiere, pero se debe tener en cuenta que lo principal es la comodidad del bebé.

Lo primero que se debe tener en cuenta a la hora de escoger una cuna es que se cumpla con la normativa vigente la cual deberá estar homologada. Para ello debe llevar la etiqueta UE.

Se deben tener en cuenta una serie de características a la hora de elegir una cuna de bebé.

Las medidas. Es muy importante que la cuna permita que el bebé pueda tocar las paredes y sentirse arropado. Las medidas más habituales suelen ser 120 cm de largo y 60 cm de ancho. La altura de los barrotes, por seguridad, debe de ser de al menos unos 90 cm de alto.

Los barrotes de la cuna deben ser lo más lisos posibles para evitar que el bebé se haga daño o se sienta demasiado encajonado, para ello, se recomienda poner a su alrededor algún protector acolchado. La separación entre cada barrote debe ser de unos 5 cm.

El somier. Lo más importante del somier es que no se pueda deformar por mucho que se mueva el bebé. Su altura interior debe ser de uno 60 cm.

El colchón. En primer lugar, deberá ser lo suficientemente cómodo para el bebé ya que estará siempre en contacto directo con él. La altura del colchón deberá ser de unos 10 cm y su grosor dependerá de la edad del bebé, aunque rondará entre los 3 y los 6 cm. Por último, entre el colchón y los bordes de la cuna debe haber una separación de unos 2 cm por cada lado.

Ropa de cama. Lo más importante a tener en cuenta es que los materiales con los cuales esté fabricada la ropa de cama sean naturales para evitar que le pueda causar al bebé algún tipo de alergia. Los expertos advierten no poner dentro de la cuna ningún tipo de muñeco para evitar posibles accidentes.

Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que si la cuna lleva ruedas es muy importante que al menos dos de ellas deben llevar frenos, de este modo se evitará posibles movimientos bruscos cuando el bebé se mueva.

Se debe tener en cuenta que un bebé pasa la mayor parte de su tiempo durmiendo, así que, elegir una cuna adecuada será fundamental para poder proporcionar al bebé sus mejores horas de sueño. Esto también ayudará en un futuro a que el bebé se acostumbre rápido a dormir solo, siempre y cuando esté a gusto.

