Cómo Bitcoin alterará el mundo empresarial

miércoles, 1 de septiembre de 2021, 09:13 h (CET) Mucha gente asocia las criptomonedas con la especulación. Sin embargo, Bitcoin y otras monedas virtuales tienen mucho más que ofrecer. Básicamente, Bitcoin no se trata solo de mercados fluctuantes y especulación salvaje. Hay razones por las que las criptomonedas tienen sentido financiero y comercial.



Hoy, el mundo se da cuenta de un aumento en la aceptación de las criptomonedas. Países como China incluso han comenzado a trabajar en sus monedas virtuales. Este país ha introducido una moneda digital del banco central, lo que convierte a China en la primera economía importante en lanzar una criptomoneda emitida por el gobierno. El Grupo YuanPay es el único distribuidor aprobado por el gobierno de esta criptomoneda. Y puedes registrarte en este grupo si deseas comenzar a usar CBDC. Un inicio de sesión exitoso en Bitcoin Evolution después de registrarte te brindará acceso a toda la información que necesitas.

Sin embargo, Bitcoin y otras criptomonedas podrían alterar enormemente el mundo empresarial. Algunos de estos cambios podrían ser importantes interrupciones y cambios asociados con la adopción de la tecnología. Estas son las formas en que Bitcoin podría transformar el mundo empresarial.

Banca

La tecnología de igual a igual (“peer-to-peer”) forma la base de Bitcoin. Con esta tecnología, los intermediarios son innecesarios. Mucha gente argumenta que guardar dinero en una institución bancaria será innecesario en el futuro. Por lo tanto, es posible que la gente nunca necesite esta función básica de los bancos. Es más, la gente no necesitará bancos para transferir dinero. Por lo tanto, los bancos ya no obtendrán las ganancias que obtienen hoy de transferencias electrónicas, tarjetas de crédito, cheques y otras operaciones.

Pagos

La adopción de esta y otras criptomonedas cambiará el mundo de los pagos. Las empresas que facilitan transferencias o transacciones de dinero en línea sentirán el impacto. Con Bitcoin y las transferencias directas de dinero entre vendedores y compradores, los múltiples intermediarios que procesan transacciones hoy en día serán innecesarios. Por lo tanto, muchos jugadores, como los procesadores de terceros, se volverán irrelevantes.

Inversión

Bitcoin y otras monedas virtuales también pueden alterar el mundo de los inversores. Como muchos bancos juegan un papel en la facilitación de la transferencia de dinero, las casas de bolsa participan en la actividad del mundo de las inversiones. Y ganan dinero con su participación. Emparejar criptomonedas y Blockchain significa que los inversores pueden transferir su propiedad criptográfica entre ellos. Por lo tanto, las corredurías pueden volverse irrelevantes en el mundo de las inversiones. Bitcoin y otras monedas virtuales pueden cambiar e interrumpir potencialmente la forma en que las personas invierten hoy.

Intercambios

Además de alterar la forma en que las personas invierten, Bitcoin puede hacer que los intercambios de valores y productos tradicionales sean innecesarios. Hoy en día, los intercambios de criptomonedas facilitan el movimiento de propiedad entre personas que no se conocen entre sí. También mejoran los pagos en línea. Al usar criptomonedas, los comerciantes pueden omitir esta función. Al combinar tecnologías de Internet y Blockchain, Bitcoin puede suplantar las operaciones de los intercambios.

Finanzas

Bitcoin permite a los usuarios completar transacciones con cantidades pequeñas y grandes. Y esto, junto con la tecnología Blockchain, promete un mundo donde las personas pueden dividir las transacciones en pequeñas porciones. Hoy en día, los bancos vuelven a prestar dinero de depositantes individuales como préstamos. En el futuro, las personas podrían pedir prestado dinero a varios prestamistas simultáneamente a través de tecnologías de Blockchain y criptomonedas. Eso significa que la forma en que las personas acceden al financiamiento podría cambiar en el futuro a medida que aumenta la adopción de Bitcoin.

Anonimato

Una promesa importante de Bitcoin es mejorar el anonimato y la privacidad de algunas transacciones. Dado que la mayoría de las personas quieren mantener la confidencialidad de su identidad, Bitcoin se está convirtiendo en un método de pago preferido por su capacidad para permitir a los usuarios completar transacciones de forma anónima. La mayoría de las personas recurren a esta opción cuando compran servicios o bienes y no quieren vincular sus nombres a la transacción.

Conclusión

Bitcoin y otras monedas digitales permiten a las personas realizar transacciones en línea de manera más conveniente y segura. También eliminan casas de bolsa, bancos y otros intermediarios que aumentan el costo de las transacciones. En consecuencia, las monedas virtuales pueden alterar potencialmente el futuro mundo empresarial. Sin embargo, esto podría llevar tiempo, ya que más países aún deben aceptar las criptomonedas como monedas de curso legal.

