Filtros Frigoríficos Americanos: pionero en ofrecer agua de alta pureza Emprendedores de Hoy

martes, 31 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

Contar con agua potable para todo uso doméstico en España es uno de los beneficios de instalar filtros para purificarla y en Filtros Frigoríficos Americanos se encuentran de todas las marcas y tipos que el cliente necesite para preservar la salud en el hogar.

Los filtros garantizan el consumo de agua 100% segura Desde 1995 Filtros Frigoríficos Americanos ha funcionado de la mano de dos hermanos madrileños – Alejandro y Fernando– quienes abrieron sus puertas para ofrecer la posibilidad de tener agua filtrada en todo momento y así evitar la compra de botellas plásticas. Con la concienciación de que la mayoría de estas, después de ser consumidas, van a parar en el océano.

Consumir agua 100% segura es el objetivo de instalar un filtro de agua, por eso se han especializado en todo lo referente al filtrado y tratado de agua para uso doméstico. De esta manera, las familias pueden obtener agua para beber, cocinar o bañarse con la plena seguridad de que no está contaminada ni tiene sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para la salud.

La empresa se muestra comprometida con el medio ambiente y con prestar un servicio de calidad. Tales se ejemplifican en muchas de sus acciones. Por ejemplo, en 2011 sacaron al mercado su propia marca de filtros para neveras compatibles, convirtiéndose en la primera y única marca nacional de filtros para neveras. En el año 2013 lograron abrir la primera y única tienda física de filtros para frigoríficos de España.

Filtros Frigoríficos Americanos dispone de una tienda online de referencia, muy completa y de fácil manejo para ordenar cualquiera de su gran variedad de filtros originales y compatibles.

Extensa variedad de filtros Esta tienda online es totalmente independiente y se caracteriza por el trato inmediato con el cliente, el cual establece un contacto directo con el personal de la tienda, a través del teléfono, correo electrónico o en el formulario web. Este personal asesora sobre el artículo que resulte más favorable adquirir al cliente.

Además de los filtros para frigoríficos, la tienda cuenta con una variedad de filtros específicos para cada área de la casa que utilice agua como los filtros para ducha, grifos, jarras, agua hidrogenada, sistemas de ósmosis inversa, entre otros productos, que ofrecen el consumo de agua saludable en la casa durante todo el año, lo que significa un ahorro al dejar de comprar agua embotellada.

Al no estar confiados sobre las condiciones del agua que sale del grifo, estos expertos siempre recomiendan que se instale un filtro para purificar el agua, ya que con esta herramienta, la salud de las familias estará preservada y permitirá vivir con mayor confort. Filtros Frigoríficos Americanos es una de las mejores opciones que existe en el mercado.

