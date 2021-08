Yo lo sé hacer: la última tecnología en una caldera de condensación Emprendedores de Hoy

Para el acondicionamiento del hogar es fundamental contar con un sistema de calefacción. Sobre todo, con la llegada del invierno es importante tomar una serie de medidas para poder soportar el frío y mantenerse saludable. En España, la utilización de calderas es una de las maneras más comunes de obtener beneficios de la calefacción.

Además de conservar una temperatura adecuada, las calderas permiten la generación de agua caliente en el hogar. Se han desarrollado otras variedades de estos equipos con características muy interesantes, como la caldera de condensación. En especialistas como Yo lo sé hacer disponen de este y otros modelos.

Funcionamiento de una caldera Una caldera es un equipo utilizado para calefacción, que produce calor mediante un proceso en el cual calienta agua usando un combustible o energía eléctrica. El agua caliente es transportada por tuberías con la finalidad de suministrar calor a los espacios y mantener una agradable temperatura durante los meses de invierno.

Las calderas que usan gas como combustible son las más utilizadas en los hogares. Actualmente se han hecho mejoras a los equipos de este tipo, beneficiando el consumo de combustible y evitando la contaminación. Una muestra es la caldera de condensación, la cual es considerada de alta eficiencia.

¿Cuáles son los beneficios de una caldera de condensación? La caldera de condensación es un equipo que utiliza gas como combustible y está catalogada como uno de los sistemas más eficientes. La condensación es la tecnología de mayor rendimiento, lo cual la hace más respetuosa con el medio ambiente y disminuye el consumo de gas.

Estos equipos aprovechan gran parte del calor que se desprende en forma de vapor de agua, proveniente del humo de la combustión. De esa manera, se precalienta el agua para que no sea necesaria tanta energía para lograr la temperatura ideal que permita trasladar calor al ambiente.

En Yo lo sé hacer se pueden encontrar un abanico de opciones de este tipo, entre ellas, la caldera de condensación marca Rinnai, que tiene múltiples ventajas. Destaca el cronotermostato WiFi, el cual es estándar a través de la aplicación “My Rinnai” por Android y iOS. Otro de sus beneficios es que posee un intercambiador 100% de acero inoxidable, completamente reciclable. Otra ventaja es la posibilidad de instalarla en exterior por la protección contra el agua que tiene la placa electrónica.

Contar con un aliado comercial donde sea posible encontrar todo lo que se necesita para lograr las condiciones adecuadas en el hogar no tiene precio. Por ello, Yo lo sé hacer ofrece una amplia variedad de productos, desde fontanería, calefacción, hasta tratamientos para agua. Si se requiere más información sobre el catálogo de opciones se puede consultar la página web.

