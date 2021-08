Estas son las ciudades con los habitantes más activos

Además de ser esencial para nuestra salud física y mental, el ejercicio se ha revelado como un factor clave para luchar contra el COVID-19. Un estudio estadounidense, publicado en el British Journal of Sports Medicine, sugiere que la falta de actividad física podría duplicar el riesgo de morir por el coronavirus. Sin embargo, para quienes viven en las ciudades, con su estilo de vida sedentario, mantenerse activo no siempre es una tarea fácil. Según la OMS, más de una cuarta parte de la población adulta mundial no es lo suficientemente activa.

Un estudio reciente de Reebok ha analizado a más de 60 ciudades de todo el mundo para revelar cuáles son las más activas. El estudio se basa en una amplia gama de métricas que orientan sobre el estado físico y la salud, como por ejemplo el nivel de actividad física, el porcentaje de personas inscritas en el gimnasio, el porcentaje de uso de bicicletas y otros valores relacionados con el ambiente. También nos hemos asociado con expertos en fitness para pedirles que compartan sus consejos sobre cómo mantenernos activos y cuáles son las rutinas recomendadas para mejorar nuestra salud mental y la relación con nuestro cuerpo.

Fitness global: ¿Cómo se clasifican las ciudades del mundo?

Para el año 2016, el 28% de los adultos mayores de 18 años no eran lo suficientemente activos. Según la definición de la OMS, esto significa que no practicaban “al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de actividad física de intensidad vigorosa por semana”. Los países de ingresos altos se ven particularmente afectados por esta tendencia debido a la prevalencia de trabajos de escritorio, pero hacer ejercicio no tiene por qué significar pasar grandes cantidades de tiempo en el gimnasio.

Juggy Sidhu, experto en nutrición y salud, explica: “Que no te guste el ejercicio no debería definir tus niveles de actividad. Sabemos que la actividad física tiene el poder de agregar años a tu vida y calidad a esos años, por lo que ser más activo debería ser una parte innegociable de tu rutina. ¡Esto no significa sudar en el gimnasio durante horas y horas! " Sin embargo, algunas ciudades ofrecen un entorno más adecuado para el fitness que otras, gracias a su buena calidad del aire, su gran cantidad de espacios verdes y la existencia de gimnasios asequibles. Echa un vistazo a las veinte ciudades que más promueven el bienestar físico a continuación:

Ciudad País Tasa de obesidad (país) Coste mensual de una membresía de gimnasio Personas que van al trabajo en bicicleta Déficit de actividad física (país) Porcentaje de espacios públicos verdes % de la población del país que va al gimnasio 1 Ámsterdam Países Bajos 20,40% € 41,87 45,90% 27,2 13,00% 17,40% 2 Copenhague Dinamarca 19,70% € 38,38 40,00% 28,5 25,00% 18,90% 3 Helsinki Finlandia 22,20% € 40,71 14,00% 16,6 40,00% 17,20% 4 Oslo Noruega 23,10% € 44,19 5,90% 31,7 68,00% 22,00% 5 Valencia España 23,80% € 30,24 13,00% 26,8 11,70% 6 Marsella Francia 21,60% € 27,91 6,10% 29,3 39,30% 9,20% 7 Viena Austria 20,10% € 27,91 13,10% 30,1 45,50% 12,70% 8 Estocolmo Suecia 20,60% € 47,68 12,20% 23,1 40,00% 22,00% 9 Berlín Alemania 22,30% € 31,40 26,70% 42,2 30,00% 14,00% 10 Madrid España 23,80% € 40,71 2,00% 26,8 44,85% 11,70% 11 Praga República Checa 26,00% € 36,05 1,00% 31,1 57,00% / 12 Barcelona España 23,80% € 44,19 10,90% 26,8 11,00% 11,70% 13 Vancouver Canadá 29,40% € 39,54 9,00% 28,6 16,67% 14 Zúrich Suiza 19,50% € 77,92 10,80% 23,7 41,00% / 15 Vilna Lituania 26,30% € 29,08 5,10% 26,5 46,00% / 16 Ottawa Canadá 29,40% € 38,38 10,00% 28,6 16,67% 17 Ginebra Suiza 19,50% € 73,27 10,80% 23,7 20,00% / 18 Montreal Canadá 29,40% € 23,26 4,00% 28,6 14,80% 16,67% 19 Liubliana Eslovenia 20,20% € 43,03 15,00% 32,2 11,70% 20 Dublín Irlanda 25,30% € 39,54 11,90% 32,7 26,00% 10,50%

Ámsterdam ha sido coronada como la ciudad que promueve más el bienestar físico. La ciudad cuenta con el mayor número de personas que van al trabajo en bicicleta, casi el 46%, así como con un gran número de fanáticos del gimnasio, casi el 17,5% de la población. Las personas que viven en Oslo tienen el mayor acceso a espacios verdes, con un 68% de la ciudad disponible para disfrutar de la naturaleza. Tokio tiene la menor cantidad de espacios verdes disponibles, con solo un 7,5%.

Quienes viven en Berlín, Alemania, tienen el mayor déficit de actividad física, con una puntuación de 42,2. En el extremo opuesto de la escala, Helsinki, que se encuentra en el tercer lugar, tiene las personas más activas con un nivel de solo 16.6 por déficit de actividad física. Zúrich y Ginebra, en Suiza, comparten las tasas de obesidad más bajas entre las 20 ciudades principales (19,5%). En el otro extremo de la escala, las ciudades canadienses de Montreal y Toronto tienen tasas de obesidad del 29,4%, a pesar de que Montreal tiene la membresía de gimnasio más barata, de 23,26 € al mes.

Los países que van más al gimnasio

El fitness es una parte esencial de la cultura de muchos países. En algunos casos se debe a que existe un deporte nacional popular, mientras que en naciones como los Estados Unidos, la manía del fitness está ligada al objetivo de lograr un cuerpo en forma. Descubre qué países asisten más al gimnasio:

Posición País % de la población del país que va al gimnasio Número total de miembros del gimnasio 1 Noruega 22,00% 1.170.000 2 Suecia 22,00% 2.250.000 3 Estados Unidos 21,20% 64.200.000 4 Dinamarca 18,90% 1.098.000 5 Países Bajos 17,40% 3.000.000 6 Finlandia 17,20% 951.000 7 Canadá 16,67% 6.180.000 8 Reino Unido 15,60% 10.000.000 9 Australia 15,30% 3.730.000 10 Alemania 14,00% 11.660.000 Noruega y Suecia albergan a los mayores fanáticos del gimnasio del mundo, con el 22% de su población que va al gimnasio con regularidad, seguidos de cerca por los Estados Unidos (21,20%).



Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido encabezan la clasificación del mayor número de miembros de gimnasio con 64,10 millones, 11,66 millones y 10,39 millones de miembros respectivamente.

Esos países también registraron los ingresos más altos de la industria de gimnasios en 2019 según RunRepeat. La industria de gimnasios de EE. UU. ganó 35,03 mil millones de dólares en 2019, mientras que en Alemania y el Reino Unido esta cifra fue de alrededor 6,17 mil millones de dólares.

Estas son las ciudades españolas con los habitantes más activos

Barcelona, con sus 130 parques, ocupa el primer lugar como la ciudad más fitness de España. Madrid, la capital, ocupa el cuarto lugar con solo el 2,29% de los empleados que usan la bicicleta para ir al trabajo, aunque 780.257 ciudadanos tienen una membresía de gimnasio.

Bilbao ofrece las membresías más caras a 42,24 € al mes. Las membresías más baratas se encuentran en Valencia, a 25,78 € al mes. Valencia también tiene el mayor porcentaje de empleados que van en bicicleta al trabajo con un 12,9%, mientras que los residentes en Zaragoza son los más propensos a ir andando a su trabajo (37,5%). Ninguna de las ciudades canarias está en la lista, pero la situación es distinta con las Islas Baleares. Ibiza y Palma de Mallorca se encuentran en el octavo y décimo lugar, respectivamente.

Cómo mantener un estilo de vida activo independientemente del lugar donde se viva

El año pasado ha puesto más que nunca de relieve la importancia de mantener un estilo de vida activo y saludable. La pandemia ha hecho que las personas hayan tenido que experimentar con el ejercicio y encontrar métodos nuevos y más creativos para mantenerse en forma. Aquí hay cinco consejos para ayudarte a mantener un estilo de vida activo sin importar dónde vivas:

Redefine tu forma de ver el ejercicio La actividad física no debe ser tediosa ni aburrida. Juggy Sidhu, experto en Nutrición y Salud, destaca la importancia de redefinir nuestra forma de pensar sobre la actividad física, “Con solo mencionarle la palabra ‘actividad’ a la mayoría de la población, ya encontramos un gran bloqueo mental en torno a los tipos de ejercicio que esta palabra connota, desde correr hasta ir a una clase en el gimnasio o ejecutar un entrenamiento de resistencia”.

“Todas estas actividades parecen muy difíciles desde la perspectiva de un principiante: pareciera que requieren mucho tiempo y están ‘fuera del alcance’; sin embargo, la actividad física es mucho más que movimiento y ejercicio formal. Es por esto que redefinir la actividad física para entenderla como ‘movimiento’ puede ser mucho más liberador ". Ver al ejercicio como una forma de mantenernos saludables y no solo como una forma de quemar calorías o cambiar nuestra apariencia hace que sea más fácil incorporarlo a nuestra vida diaria.

No uses la falta de tiempo como excusa; el ejercicio puede incorporarse a tu rutina diaria Tener un estilo de vida ajetreado a menudo implica no tener tiempo para ir al gimnasio. Sin embargo, “cuando se trata de mantenerse activo sin el gimnasio, caminar es una de las actividades más fáciles y convenientes que se puede hacer”, dice la Dra. Maryam Behnam de Chelsea Pharmacy Medical Clinic. También agrega: “Limpiar la casa con regularidad es otra excelente manera de mantenerse activo y en movimiento durante la semana. También puedes hacer ejercicio mientras juegas con tus hijos, ya sea saltando en el trampolín, bailando en la habitación o jugando juntos ". No es necesario dedicar una gran cantidad de tiempo al día para hacer ejercicio. Pequeños detalles pueden traer enormes beneficios.

Aprovecha al máximo tus recursos Independientemente de tu ubicación, una de las mejores formas de mantenerte en forma es aprovechar el ejercicio al aire libre. Juggy Sidhu comenta: “Mantenerse activo puede ser tan simple como dedicar más tiempo a pasatiempos, como explorar la naturaleza, practicar golf, unirse a deportes de equipo con compañeros o incluso llamar a un amigo para ponerse al día y salir a caminar".

Aprovechar al máximo las instalaciones locales también puede ser una excelente manera de mantener un estilo de vida activo. Desde unirse a una clase de ejercicios hasta visitar la piscina local, hay algo para todos.

El nutricionista Ben Coomber explica: “Los equipos deportivos aficionados también son una buena manera de hacer ejercicio, ya que a menudo no se trata de la calidad del deporte, sino del hecho de que estás haciendo ejercicio y socializando con la gente. Esto puede quitar mucha presión a estas formas de ejercicio".

Incluye varios ejercicios Al hacer ejercicio, es importante incluir ejercicios diferentes que te gusten y que disfrutes para que sea sostenible. El nutricionista Ben Coomber recomienda una serie de ejercicios que también mejoran el bienestar mental. 1. Caminar “Caminar es una forma fácil de hacer ejercicio y tiene un bajo riesgo de lesiones. No requiere equipo, puedes hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar, y puedes hacerlo tan social como desees". 2. Hacer yoga “El yoga es una excelente manera de mejorar la flexibilidad y la fuerza en un ambiente acogedor. Es una actividad social y de baja intensidad, pero es muy buena para la fuerza del núcleo y las articulaciones, lo que ayuda a mejorar la movilidad general. También puede ayudar a prevenir lesiones si practicas otros deportes, así como retrasar problemas como la artritis a largo plazo". 3. Nadar “La natación es una excelente forma de cardio y también ayuda a desarrollar músculos. Es de bajo impacto, por lo que el riesgo de lesiones es bastante bajo y puedes entrenar con la intensidad que quieras". 4. Correr. “Uno de los beneficios que tiene correr sobre caminar es que puedes quemar calorías más rápido, por lo que si tu objetivo es perder grasa o tienes una agenda ocupada, correr podría ser el ejercicio para ti”. "Salir a correr también es excelente para la salud mental, ya sea por la mañana para recuperarse durante el día, o por la noche para eliminar cualquier exceso de energía o estrés que puedas tener". 5. Bailar "A menudo se pasa por alto el baile como una forma de ejercicio, pero puede ser una excelente forma de ejercicio cardiovascular. Puede ser realizado por personas de todas las edades y es una excelente manera de mantener tu salud mental".

Encuentra un ejercicio que te guste Encontrar una rutina de ejercicios que te guste es una excelente manera de crear hábitos saludables sostenibles. Tig Hodson, cofundador de strongher.co.uk dice: "Es muy importante que las personas encuentren cosas que les guste hacer. Mantenerse activo es diferente para todos; podría ser simplemente caminar, escalar rocas, incluso bailar. El entorno del gimnasio no es necesariamente para todos, por lo que encontrar cosas que funcionan para ti, tu presupuesto y el tiempo que estás dispuesto a priorizar es realmente importante".



Encuentra los ejercicios adecuados para tus necesidades específicas

Tu cuerpo cambia constantemente y los eventos importantes de tu vida, como el parto o el envejecimiento, pueden tener un impacto en el ejercicio que puedes hacer. Debes entender lo que tu cuerpo es capaz de hacer y adaptar tu rutina a sus necesidades. Gemma Nice, fundadora de Easyoga e instructora de yoga, compartió algunos consejos para que las madres se ejerciten: “Después de que el médico de cabecera te haya dado el visto bueno, comienza a ejercitarte lentamente dando una caminata gradual y luego subiendo a una caminata rápida. Usa bandas de resistencia para ayudar a mantener tu fuerza y actuar con suavidad. Además, reúnete con nuevas mamás, haz nuevos amigos y salgan y hagan algo de ejercicio juntos".

Gemma agrega, para cuando se experimentan dolores de cuello y espalda: “Apunta a las áreas que son dolorosas yendo suavemente y permitiendo que los músculos se estiren. No quieres exagerar, pero esos músculos en particular necesitan estirarse para obtener el oxígeno que necesitan para una recuperación más rápida".

Las mejores formas de ejercicio también dependen de la edad. Ben Coomber, nutricionista, comenta: “Para los niños y adolescentes, hacer que se muevan durante un promedio de 1 hora al día es lo ideal. Los clubes deportivos u otras actividades como la danza o las artes marciales son una excelente manera de hacerlo”. “Tus 20 y 30 años son un buen momento para desarrollar algo de músculo, por lo que el levantamiento de pesas y el culturismo son buenas opciones. Para las personas de 40 años o más, las formas de ejercicio de menor intensidad y bajo impacto tienen el menor riesgo de lesiones, por lo que caminar, andar en bicicleta y nadar son buenas opciones ".