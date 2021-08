Raphael da el pistoletazo de salida al Stone&Music de Mérida El cantante jienense, que se ha entregado totalmente al público, ha realizado un concierto de dos horas de duración para el deleite de sus seguidores Redacción

sábado, 28 de agosto de 2021, 12:04 h (CET) El Festival Stone&Music de Mérida ha comenzado su sexta edición con un concierto de Raphael, que llego a un teatro romano entregado con sus temas de siempre con los que está celebrado su gira de conmemoración de sus 60 años sobre los escenarios, la gira 6.0, lo que no le impide actuar "con la misma pasión de siempre".



Y así fue, con un concierto de dos horas de duración para el deleite de sus seguidores, con quienes se mostró "encantado de volver a una ciudad que me ama tanto". Y es que, con esta, ya son tres las participaciones de jienense en el certamen emeritense, por lo que ha estado presente en la mitad de sus carteles.



Un Raphael que se entregó totalmente al público en el Teatro Romano, en el auténtico derroche de energía con el que el cantante jienense ya tiene acostumbrados a sus seguidores. En total fueron más de una veintena de temas que los asistentes cantaron de principio a fin, entre ellas grandes temas como 'Ave Fénix', 'Yo soy aquel', 'Escándalo' o 'Mi Gran Noche', con el que el público cantó a coro junto con el artista dejando uno de los momentos de la noche.

El concierto finalizó con un "hasta siempre", del cantante que volvió a mostrar su agradecimiento a Mérida. "Encantado de volver a una ciudad que me ama tanto".

El show fue seguido además por fans del artista desde muchos puntos del mundo, a través de las publicaciones que desde la cuenta oficial de redes sociales del Stone & Music Festival se estaban llevando a cabo, destacando la actividad de varios grupos desde el otro lado del Atlántico. Reconocimientos Antes de iniciarse el concierto la dirección del festival quiso reconocer la fidelidad de una emeritense que ha destacado por asistir prácticamente a la totalidad de los conciertos programados por el Stone & Music Festival y que ha fallecido recientemente.

Por otro lado, como viene sucediendo desde la primera edición, Stone&Music entrega a cada artista la STONE M elaborada por los artesanos emeritenses de Terracota.

