Empezar el curso en forma con las novedades del gimnasio online ToGoGym

El gimnasio online de Zagros Sports cumple un año y ya se ha consolidado como uno de los compañeros ideales para cualquiera que quiera mantenerse en forma por dentro y por fuera allí donde esté ToGoGym, el gimnasio online de Zagros Sports, cumple un año y ya se ha consolidado como uno de los compañeros ideales para cualquiera que quiera mantenerse en forma por dentro y por fuera allí donde esté. Sobre todo a consecuencia del covid, el miedo de muchas personas a asistir a los centros deportivos y el teletrabajo, lo que se traduce en mucho más tiempo en casa. Pero, además, la certeza de la gente cada vez mayor de que estar en forma y bien de salud puede salvar vidas.

Y es que con esta plataforma tan diversa y adecuada a todo tipo de personas, nunca había resultado tan sencillo compaginar la rutina diaria con entrenar y cuidarse. De ahí que tenga una puntuación en Google de 5 y un canal del mismo con 3.5MM de visualizaciones.

Por eso, mejorar y evolucionar son los objetivos principales de TGG y más todavía de cara al nuevo curso que está por empezar. De ahí que a lo ya establecido, TGG quiera comunicar sus novedades para hacer más fáciles y diversos sus servicios. Novedades que verán la luz a partir de septiembre y estarán disponibles, como siempre, a través de su página web.

No se pueden dejar de destacar su ya conocidos entrenamientos grabados para que el interesado pueda disponer de ellos cuando mejor le venga, sus clases diarias interactivas, su servicio de entrenador personal (de los más demandados según las tendencias actuales del sector) y las consultas de Nutrición, que no pretenden otra cosa si no dar un servicio completo al cliente. De hecho, estos dos últimos están a disposición de cualquier interesado sin necesidad de ser socio de Zagros y TGG.

A partir del 1 de septiembre también habrá vídeos diarios nuevos y, como novedad muy diferente al resto de la competencia, podcasts de meditación. Porque cuerpo y mente constituyen un todo y así lo valoran desde TGG. Terminar el día y, en general, esa vuelta a la rutina después del verano y las vacaciones cerrando los ojos y con una relajación final nunca había estado tan al alcance.

Todo con la garantía de uno de los mejores clubes de España, Zagros Sports. Cosa que se refleja en el gran nivel de los monitores de las clases y los entrenamientos interactivos.

