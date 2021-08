¿Qué es la tecnología blockchain?, por Blockchain School for Management Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de agosto de 2021, 11:22 h (CET)

La tecnología de cadena de bloques o blockchain ha revolucionado el mundo empresarial, las operaciones y los procesos, fomentando futuros cambios que requerirán perfiles adecuados para aprovechar al máximo todos los beneficios de este sistema. En un contexto en que esta estructura ha tomado tanta relevancia, son muchos los interesados en saber qué es la tecnología blockchain. Por este motivo, han surgido varios lugares que ofrecen una formación y las bases para conocer bien este ámbito, como la Blockchain School for Management.

Blockchain y tecnologías digitales disruptivas Blockchain School for Management es una escuela especializada en tecnologías digitales disruptivas y posee reconocimiento internacional por sus programas enfocados en la tecnología blockchain, ofreciendo una formación integral para futuros líderes en tecnologías emergentes. El principal motivo por el que las opiniones sobre Blockchain School for Management recogidas son tan positivas es que el centro tiene un programa para cada perfil, desde abogados, empresarios, desarrolladores, financieros, entre otros, que deseen conocer qué es la tecnología blockchain y cómo aplicarla en su ámbito profesional.

Además, cuenta con docentes líderes en el sector con amplio conocimiento en las tecnologías disruptivas y permite la colaboración con empresas para aportar mayores herramientas a los alumnos. Blockchain School for Management da acceso a una red de networking, a través de una comunidad de antiguos alumnos, empresas asociadas y especialistas; así como a una suscripción de por vida para acceder a las novedades más relevantes del sector.

Más allá de qué es la tecnología blockchain Los programas de estudio ofrecidos por este centro de formación 100% online van desde el nivel más básico hasta alcanzar conocimientos profundos, con contenidos completos a un precio competitivo y comodidad para el aprendizaje, con la posibilidad de grabar las clases, diversos recursos y ejercicios, tutorías periódicas y clases en directo.

Los programas de estudio están enfocados en dos perfiles: business y técnico. Los mismos fueron diseñados para atraer profesionales motivados a transformar los procesos de la industria, a través de la tecnología. Además, la escuela asume el compromiso de aportar la totalidad de recursos requeridos para alcanzar un nivel óptimo de aprendizaje.

En el perfil businessla oferta académica es Postgrado en Blockchain Management; Postgrado en Blockchain y Fintech; Experto Legal en Transformación Digital, Industria 4.0 y Blockchain; Máster en Big Data y Business Intelligence.

Mientras que el perfil técnico ofrece Postgrado en Blockchain Engineering; Doble Titulación en Blockchain Management e Engineering; Máster en Big Data Analytics y Data Science; Máster en Ciberseguridad.

Blockchain School for Management permite adquirir una doble titulación, combinando los postgrados de la manera deseada por un precio más económico.

