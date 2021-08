Formación en ciberseguridad online con hackrocks Emprendedores de Hoy

La palabra hacker, por lo general, tiene una connotación negativa. Sin embargo, hace referencia a personas que son expertas en la seguridad informática y que cuentan con los conocimientos y la metodología necesaria para proteger eficazmente los datos de una compañía de ataques informáticos. Hackrocks es la primera y única plataforma que se especializa en la formación en ciberseguridad. Su aspecto más destacado es que la metodología diseñada ha sido creada por hackers profesionales.

Formación en ciberseguridad en línea Entre los datos que posee una compañía hay mucha información, como nóminas, bases de datos, cuentas bancarias, etc., que se debe mantener oculta para externos. Con este fin, las empresas deben contar con mecanismos de ciberseguridad que garanticen la seguridad de los archivos de ataques informáticos.

En los últimos años, los ciberataques se han multiplicado y, por esta razón, hackrocks ha desarrollado un sistema de formación que capacita a quienes deseen especializarse en ciberseguridad.

Ellos proponen un método novedoso de enseñanza que consta de prácticas diseñadas por hackers profesionales. Entre ellas, los alumnos son sometidos a retos de varios niveles de dificultad en los que se debe detectar la vulnerabilidad de distintos sistemas de información digital.

Gracias a su innovadora forma de enseñar, esta plataforma española ya cuenta con más de 20.000 usuarios registrados.

La metodología dinámica y divertida de hackrocks Hackrocks garantiza una enseñanza dinámica y divertida que consta de 3 partes. En primer lugar, se encuentran los retos que tienen como objetivo que el estudiante se enfrente a situaciones reales en las que pone en práctica no solamente lo aprendido en la academia, sino también su ingenio. En segundo lugar, están los laboratorios donde se combina la teoría con la práctica implementada en los retos, capacitándoles para afrontar cualquier área sin importar su complejidad.

Por último, se formarán a través de la Academy, formación teórica de alto nivel en ciberseguridad basada en las propuestas de instituciones como ACM o IEEE.

“Sabemos que los hackers son personas curiosas, que les gusta superarse y romper barreras. Para estar dentro hay que aceptar el desafío y superarse cada vez un poco más. Y qué mejor manera que enfrentarse a historias reales, útiles para el mundo laboral y para aprender a protegerse”, afirma Enrique Serrano, fundador de hackrocks.

El equipo experto de hackrocks está formado por hackers profesionales y académicos en ciberseguridad que ofrecen un itinerario de aprendizaje organizado, creado según los intereses y nivel de conocimiento específico de cada estudiante.

