Los beneficios de la estimulación electromagnética muscular con TESLA Former, disponible en la Unidad FEMME de Santiago de Compostela Alfonsina Uriburu

martes, 24 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

La estimulación electromagnética muscular es una prueba fiable de hasta donde la tecnología puede ser utilizada en beneficio de la salud, con resultados sumamente positivos y seguros. La Dra. Alfonsina Uriburu ya tiene disponible para sus pacientes el TESLA Former. En este sentido, el TESLA Former utiliza campos magnéticos de alta intensidad que después de crear una reacción neurológica permite la contracción del músculo. Con esto se logra ayudar al crecimiento de la masa muscular, y además está indicada para el suelo pélvico, para ayudar a controlar la micción de orina.

Tecnología puntera para la salud: la estimulación electromagnética muscular El TESLA Former es un dispositivo tecnológico revolucionario, creado para fortalecer los músculos, especialmente de la zona de los glúteos, los muslos, abdomen, brazos y el suelo pélvico. Esto lo logra utilizando la nueva tecnología FMS o Estimulación Electromagnética Funcional.

Se trata de un dispositivo que basa su tecnología en campos magnéticos pulsados de alta intensidad, los cuales inducen en la neurona una corriente eléctrica, fenómeno conocido como inducción electromagnética. Cuando esta corriente alcanza un valor determinado, se logra la potencia de acción de la neurona, despolarizando rápidamente la célula neuronal. Esto, a su vez, libera una señal que va a la unidad neuromotora, que termina generando la contracción completa del músculo, neuromodulando el tejido afectado como resultado.

En su modo Silla TESLA, es capaz de mejorar el suelo pélvico, de hecho logra estimular la musculatura para controlar la micción de orina y es ideal para tratamientos posparto.

TESLA Former y sus beneficios La tecnología con la que cuenta el TESLA Former es capaz de aportar varios beneficios, y es por eso que la especialista en medicina estética y ginecóloga reconocida Dra. Alfonsina Uriburu, hace uso de este dispositivo como parte de su equipo médico de tratamientos. En primer lugar, al generar la contracción muscular, permite que el músculo se tonifique, remodele e incluso potencie su crecimiento aumentando su masa. Es precisamente su capacidad de mejorar el tono muscular lo que lo hace ideal para el suelo pélvico y trabajar la flacidez posparto. El dispositivo también favorece la confianza íntima y combate la disfunción eréctil, proporcionando bienestar sexual. Por otro lado, hay que destacar que es un tratamiento poco invasivo y que no es nada doloroso, aun cuando es capaz de generar hasta 50.000 contracciones en el músculo en tan solo una sesión de 30 minutos.

Todas las ventajas del TESLA Former están disponibles en la Clínica de la Dra. Alfonsina Uriburu. Para reservar una cita, en su web hay métodos de contacto que servirán para determinar el día del tratamiento, aclarar dudas o consultar por el bono de sesiones.

