​Las mejores ofertas de renting para este verano

martes, 24 de agosto de 2021, 08:17 h (CET) Llega el calor, el buen tiempo y las ganas de viajar. ¿Sabías que en los meses de verano es cuando más demanda de coches existen? Puedes aprovechar ahora todas las ofertas de renting para este verano que Total Renting tiene pensadas para ti.

Ventajas de contratar un renting antes de las vacaciones Contratar un vehículo de renting con Total Renting, empresa de alquiler de vehículos a medio y largo plazo, son muchas. Cuando te vas de vacaciones tienes que dejar tu coche a punto y bien revisado. Gracias al renting de Total Renting podrás tener el coche de tus sueños con todo revisado antes de emprender tu viaje. Estas son todas las ventajas que te incluyen dentro del pago de la cuota mensual:

Seguro a todo riesgo: no tienes que andar buscando un seguro que sea el más adecuado a tus condiciones ni desembolsarte cada año el pago del seguro anual.

Asistencia en carretera 24 horas: irse de viaje con la tranquilidad de saber que tienes una asistencia en carretera 24 horas genera mucha tranquilidad, tanto al conductor como a los pasajeros.

Cambio de neumáticos: pasar horas y horas conduciendo un coche puede suceder que las ruedas sufran consecuencias. Gracias a Total Renting tendrás incluido dentro del pago de la cuota mensual un cambio de neumáticos.

Revisiones: cada 15.000 km y antes de hacer un viaje largo hay que hacer revisiones al coche y ello supone un gasto extra en el viaje. Con el renting de vehículos no tendrás que pagar nada ya que te lo incluyen en la cuota.

Impuestos deducibles: podrás deducirte el 100% del I.V.A. Únicamente tendrás que presentar la factura a la hora de hacer la declaración de la renta.

Otras ventajas de contratar un vehículo de renting antes de vacaciones son las siguientes:

Podrás elegir el modelo que mejor se adapte a tu destino.

Tendrás un vehículo con todas las novedades tecnológicas, de esta manera, tendrás un viaje seguro.

Disfrutarás de todas las comodidades que te ofrece cada uno de los coches. Si, por ejemplo, quieres hacer un viaje con toda la familia, puedes optar por un vehículo de 7 o de 9 plazas sin necesidad de tener que viajar en dos coches.

Los mejores coches para este verano Conoce los mejores coches para este verano.

Peugeot 5008 .Este vehículo de 7 plazas es perfecto para viajar en familia . Podrás viajar con toda la familia y, además, tiene una gran capacidad en el maletero. Tiene un combustible diésel, cambio de marcha manual y un motor de 130 caballos. Podrás conseguir este coche para este verano por tan solo 336€/mes.

.Este vehículo de 7 plazas es perfecto para . Podrás viajar con toda la familia y, además, tiene una gran capacidad en el maletero. Tiene un combustible diésel, cambio de marcha manual y un motor de 130 caballos. Podrás conseguir este coche para este verano por tan solo 336€/mes. Seat Arona . Este vehículo es perfecto para viajar por ciudad . Con este vehículo podrás disfrutar de la ciudad en compañía de tus familiares y amigos. Tiene una gran capacidad en el maletero y es muy sencillo de aparcar. Tiene un combustible de gasolina, cambio de marcha manual y un motor de 110 caballos. Podrás conseguir este coche para este verano por tan solo 223€/mes.

. Este vehículo es perfecto para . Con este vehículo podrás disfrutar de la ciudad en compañía de tus familiares y amigos. Tiene una gran capacidad en el maletero y es muy sencillo de aparcar. Tiene un combustible de gasolina, cambio de marcha manual y un motor de 110 caballos. Podrás conseguir este coche para este verano por tan solo 223€/mes. Peugeot 3008 . Si eres de los que les gusta la montaña y el aire fresco este vehículo es ideal para viajar por la montaña . Tiene una gran capacidad en el maletero, un combustible Diesel, cambio de marcha manual y un motor de 130 caballos. Podrás conseguir este coche para este verano por tan solo 298€/mes.

. Si eres de los que les gusta la montaña y el aire fresco este vehículo es ideal para . Tiene una gran capacidad en el maletero, un combustible Diesel, cambio de marcha manual y un motor de 130 caballos. Podrás conseguir este coche para este verano por tan solo 298€/mes. DS Crossback. En esta temporada tan calurosa, veraniega y playera te recomendamos el DS Crossback. El diseño, el tamaño y su tecnología es ideal para viajar con amigos o familiares a la playa.



