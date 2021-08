Natalia Lozano, la reconocida modelo curvy a nivel nacional e internacional Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de agosto de 2021, 11:13 h (CET)

En la sociedad actual, una las principales problemáticas son los estereotipos de belleza. Los medios de comunicación son un reflejo de ello, ya que la mayoría de las personas obligatoriamente lucen cuerpos esbeltos y delgados.

Esto ha traído como resultado el aumento de los problemas de autoestima en mujeres que no poseen la talla ideal de modelo tradicional. Por esta razón, Natalia Lozano, influencer, instagramer y modelo curvyinternacional ha tomado como iniciativa la lucha contra el odio hacia los cuerpos de talla grande.

La exitosa modelo curvy española, Natalia Lozano Natalia Lozano, una de las modelos curvy más reconocidas de España, con tan solo 30 años ha llegado al éxito gracias a su increíble talento para el modelaje y a su imagen en las redes sociales. Esta modelo curvy se caracteriza por deleitar a sus seguidores con looks atrevidos y fotos naturales de su día a día.

La naturalidad con la que muestra su cuerpo ha permitido que muchas mujeres se identifiquen con ella, especialmente aquellas que se sienten inseguras por no poseer la talla ideal que impone la sociedad. Además, es una modelo reconocida por su gran capacidad para dar a las fotografías un toque artístico y creativo para el disfrute y entretenimiento de sus seguidores. Gracias a su popularidad, Natalia ha recibido millones de solicitudes y propuestas laborales a nivel internacional como, por ejemplo, en Estados Unidos.

Defensora de los animales e instagramer La modelo internacional Natalia Lozano cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales, no solo por su gran encanto como modelo, sino también por ser una de las activistas y protectoras de animales más destacadas en España. De hecho, dentro de su familia cuenta con un gran número de mascotas adoptadas, a las cuales les tiene un gran respeto y cariño.

Gracias a su gran esfuerzo, su defensa de los derechos de los animales y contribución con los animales cuenta con un proyecto centrado en la adopción de mascotas. Además, a través de las campañas y apoyo a marcas importantes en España, ha logrado garantizar a los animales un hogar digno y seguro donde puedan tener una vida feliz con personas que les cuiden y le den el amor que merecen.

Natalia Lozano, modelo, instagramer, defensora de animales, creadora de contenido y modelo curvy, ha permitido que muchas mujeres salgan de su zona de confort y se sientan más seguras de sí mismas y de su figura.

