Los expertos dejan 4 consejos para cuidar la ortodoncia invisible

lunes, 23 de agosto de 2021, 13:11 h (CET) Clínica Dental Acedo & Martín se hace eco de la noticia dada por Mundo Deportivo sobre los consejos para cuidar la ortodoncia invisible durante el verano Clínica Dental Acedo & Martín, una clínica dental en Sevilla con implantología en Sevilla, se hace eco de la información de Mundo Deportivo sobre los consejos de los expertos dentales. Los consejos se centran en el cuidado de la ortodoncia invisible durante la época estival.

De las técnicas más populares para la corrección de la posición dental es la ortodoncia invisible. Son muchos los pacientes que escogen esta técnica para corregir la dentadura sin mostrar ningún aparato o signo de estar en un tratamiento dental. Esto hace que no sean perceptibles a la vista de cualquiera y así evitan complejos estéticos. Estas ortodoncias se colocan en la parte trasera de los dientes.

En verano es necesario cuidarlas mientras ocurren las vacaciones. Los expertos dan cuatro consejos para un cuidado responsable y seguro. El primer consejo consiste en tener una buena higiene bucodental. Según los expertos es necesario cepillarse los dientes y tomar en cuenta los alineadores en un tiempo mínimo de tres minutos durante tres veces al día. Otro requisito para tener una buena higiene es el uso de colutorios fluorados y el uso de seda dental o cepillos interdentales para la eliminación de cualquier resto en la dentadura y la ortodoncia. En el caso de no poder limpiar los dientes en esa ocasión se puede usar un lavado enérgico con agua para eliminar la comida.

El segundo consejo se centra en una buena higiene en las manos, tan importante en la actualidad. Este consejo es muy importante para cada ocasión en la que sea necesario colocar o retirar los alineadores. El tercer consejo es la no exposición prolongada de la dentadura en lugares con cloro como pueden ser los baños en piscinas. El último consejo trata de limpiar de forma concienzuda los alineadores dentales. Esta limpieza debe hacerse siempre con agua tibia o fría para no dañar el material.

