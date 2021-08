​Steve Hanke: “La fantasía del Bitcoin llevará al colapso a El Salvador” El prestigioso economista considera que adoptar Bitcoin como moneda de curso legal traerá un profundo caos económico y advierte que vienen días oscuros para El Salvador Peter Tase

jueves, 19 de agosto de 2021, 12:56 h (CET) El 15 de agosto del 2021 el periodista Ricardo Avelar, condujo una entrevista con el renombrado economista Prof. Dr. Steve H. Hanke, encarando los temas actuales que afectan la economía El Salvadoreña. A continuación, compartimos la publicación de Ricardo Avelar, preparada para el diario ElSalvador.com y reproducida en este diario.



A menos de un mes de que entre en vigencia la Ley Bitcoin en El Salvador, aún no hay reglamentos ni claridad de cómo se implementará esta acelerada política monetaria que el oficialismo aprobó en tiempo récord.

Uno de los principales críticos de esta decisión es el laureado economista Steve Hanke, quien por más de tres décadas ha sido experto en política monetaria. A su juicio, esta “bitcoinización” del país augura una profunda crisis económica y lanza una advertencia al gobierno de su país, Estados Unidos: esto traerá consigo olas de migrantes irregulares.

A poco tiempo de que esta ley deba entrar en vigencia, el 7 de septiembre, la sigue considerando una peligrosa fantasía que roza con convertirse en una pesadilla.

Usted se refirió a la bitcoinización de El Salvador como fantasía. ¿A qué se refiere?

El Salvador tiene un sistema dolarizado y un régimen monetario competitivo desde 2001, eso funciona perfectamente y es probablemente de los mejores sistemas de Latinoamérica. Si tienes eso y luego decides que quieres ser el primer país que vuelve Bitcoin una moneda legal, eso equivale a fantasear con irse a otro planeta cuando este funciona perfectamente. Están soñando con un régimen monetario utópico que es una fantasía. Todos lo piensan, de hecho, excepto Nayib Bukele y la gente a su alrededor.

El Banco Mundial lo ve como una fantasía, El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo ve así y mucha gente en El Salvador lo ve así y después del 7 de septiembre, habrá muchos preguntándose por esta fantasía, entre ellas los reguladores financieros internacionales. ¿Por qué?

El punto principal es que los mercados están diciendo información dispersa de todas partes del mundo y revelan que los bonos de El Salvador se están desplomando, están cayendo, es el punto más bajo en los últimos nueve meses.

El vicepresidente (Félix Ulloa) dijo, sobre los reportes del desplome de los bonos, que es malicia e ignorancia de quien produjo la información. ¿Qué opina al respecto?

El vicepresidente le está mintiendo a la población abiertamente. Los mercados no mienten. El valor objetivo de los bonos es el que es. Y el reporte de Bloomberg, que ya leí, simplemente muestra lo que pasa en los mercados sin malicia ni juicio.

¿Cree que las reformas a la Constitución se suman a la inestabilidad producto de la bitcoinización?

Sin duda. Creo que la fantasía salvadoreña llevará a un caos monetario y un colapso completo de la economía. Este es solo el inicio de lo que pasará y se pondrá muy mal. Y el problema para los Estados Unidos es claro: tendremos olas de salvadoreños migrando a Estados Unidos.

¿Directamente por este caos monetario?

Sí, sin duda alguna. Y en adición, tenemos una Ley de Bitcoin que a juicio de todos los expertos, a excepción de los evangelistas de Bitcoin, es una idea absurda. Cualquiera que tenga un sistema dolarizado que funciona, con tasas de inflación bajas, mira esto y lo ve absurdo. Tienes que estar en la tierra de la fantasía para querer hacer esto.

Como experto en política monetaria, ¿en qué puntos concretos ve que hicieron mal la Ley Bitcoin?

Lo principal es siquiera creer en la fantasía de esa ley. Más allá de eso, la ley está claramente escrita por gente que no sabe nada de política monetaria, está escrita de manera muy pobre, a nivel de secundaria. Tienen una pésima ley y la implementación es malísima. El 7 de septiembre viene, el tren se está moviendo y aún no tienen regulaciones detalladas, los bancos no conocen las regulaciones y toda la operación es absurda. Cualquier experto creería que se trata de una broma.

Jugaré a abogado del diablo. Mientras hablamos (viernes 13 por la tarde), el Bitcoin ronda los $46,400, muy arriba de cuando la ley se anunció. ¿No son estas alzas incentivos para que la gente reciba bien el Bitcoin?

No, porque cualquier bien tan volátil trae consigo un gran riesgo y fácilmente puede desplomarse. El valor fundamental de Bitcoin va a llegar a cero, creo. Y puede venir una criptomoneda superior que lo reemplace. Pero la pregunta es por qué quieres poner a la gente de El Salvador en una situación similar a apostar en un casino, es una locura.

Esta decisión no solo ha sido impopular entre los salvadoreños, también ha traído duras críticas de expertos. ¿Por qué cree que insisten?

Porque él y sus asociados harán mucho dinero al forzar a la gente a usarlo y con ello, se harán de las tasas de transacción. No es gratis usarlo, trae un costo de transacción y quien lleve los cajeros que conviertan Bitcoin a dólares, hará un negocio porque muy poca gente querrá especular, la gente quiere dólares.

¿Cree que alguien está tomando más en serio esta protesta que hace dos meses que se aprobó?

Tienes tres mundos: los salvadoreños, los expertos fuera de El Salvador y la comunidad de criptomonedas. Estos últimos siguen emocionados porque creen que si un pequeño país de tercer mundo hace del Bitcoin una moneda de curso legal, otros lo harán también. Ven una gran oportunidad de hacer dinero. El resto del mundo experto cree que es absurdo, como el FMI, el Banco Mundial y otros. Ven que esto no tiene sentido. Y los salvadoreños comunes y corrientes tienen miedo y saben que el presidente tiene suficiente poder político para hacer lo que quiera. Pero esto puede volver y dañar a Bukele, puede ser su talón de Aquiles porque será muy impopular y mientras el país llega a caos financiero, su carrera política puede terminar de forma prematura.

El presidente explicó que la gente debe recibir pero no aceptar el Bitcoin y puede convertirlo a dólares al instante. ¿Cree que esto funcionará?

Él arguye que habrá un fideicomiso gubernamental que permita esa transacción inmediata, pero eso significa que la institución a cargo, y por ende los contribuyentes, estarían asumiendo un riesgo enorme. Esta es una inversión muy especulativa y no hay forma de eliminar riesgos que son reales. La pregunta es quién asumirá el riesgo de la volatilidad y según lo han dicho, será el gobierno, es decir los contribuyentes.

¿Ve otro país que haya apostado con su economía de esta forma?

No. Si de hecho implementan esto, cómo funcionará será un caso de estudio para los economistas. Mientras hablamos, hay menos de un mes para que esta ley tenga efecto y aún no sabemos cómo va a funcionar.

¿Qué tan amplia es la preocupación en el mundo bancario?

Muy amplia. Al final, el sistema no será capaz de pasar los requisitos de los equipos que evalúan operaciones financieras y recibirá reportes y sanciones adicionales. Los bancos corresponsales serán muy cautelosos al tratar con El Salvador. Y hay una alta probabilidad de que eso pase.

El presidente enfrenta una situación financiera delicada. ¿Cree que esto puede ser un salvavidas o que él lo ve así?

No sé cómo lo ve él, pero creo que ha puesto al país entero en un gran problema por su gasto, el alto déficit y el nivel de deuda que se aproxima al 100% del PIB. Han gastado “como marineros borrachos” y la fantasía es que de alguna forma, mágicamente la Ley Bitcoin le permitirá escapar la trampa que ha puesto para sí mismo. Es una fantasía de principio a fin. Hay diferentes tipos de fantasías… Hay fantasías buenas y también pesadillas. Esta será una pesadilla.

