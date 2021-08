¿Bolsas y ojeras? La radiofrecuencia Indiba se consolida como una alternativa eficaz Comunicae

martes, 17 de agosto de 2021, 12:46 h (CET) Con este innovador tratamiento, la clínica Gema Cabañero presenta una alternativa segura, eficaz y no invasiva a la blefaroplastia para corregir las bolsas, ojeras y otras imperfecciones en los ojos Que la mirada sea el espejo del alma no significa que las arrugas y otras imperfecciones no enturbien su reflejo con el paso de los años. El rejuvenecimiento ocular y periocular recibe una intensa demanda en el sector de la medicina estética, donde intervenciones como la blefaroplastia mantienen su pujanza, pero dejan paso a alternativas sin bisturí, entre las que destaca el tratamiento Indiba Bioenergético de la clínica Gema Cabañero.

"Indiba trabaja con radiofrecuencia capacitiva y resistiva, logrando desvanecer las ojeras, las bolsas y el envejecimiento del cuello", explican desde este centro madrileño especializado en antiaging y estética avanzada, que reconoce en el método Indiba "uno de nuestros tratamientos estrella".

Este tratamiento indoloro, natural y no invasivo fundamenta su poder de acción en el uso de campos eléctricos o magnéticos para incrementar la temperatura local de los tejidos, así como en la aplicación de péptidos y velos de colágeno en el cuello y los ojos. Su objetivo es reducir las ojeras y arrugas, drenar las bolsas de los ojos, eliminar las papadas y aumentar la firmeza general de la piel en estas áreas, unos resultados que los expertos de Gema Cabañero alcanzan en doce sesiones de media.

"Tratamos las zonas sensibles del rostro estimulando el intercambio iónico entre células, de manera que se mejora el cuello, las ojeras y bolsas al activar la microcirculación, y la hiperactivación metabólica, sin perder la fisiología celular", continúan. Este proceso favorece «el intercambio de oxígeno que evita el estancamiento de líquidos y grasas en esta zona y se incrementa la formación del colágeno".

Radiofrecuencia Indiba, el ‘secreto’ de famosas y royals contra los signos de la edad

A pesar de que la blefaroplastia sigue gozando de predicamento para rejuvenecer la mirada, esta intervención no elimina las ojeras y las patas de gallo, ni aumenta la firmeza de la zona periocular. Los resultados del método Indiba demuestran ser comparativamente más eficaces, completos y respetuosos con la salud cutánea.

Aclamado por celebridades y clientes de a pie, este tratamiento goza de popularidad entre los royals. De hecho, el Dr. Nicholas Perricone filtró al diario ‘La Razón’ que Doña Leticia utiliza la radiofrecuencia Indiba "para ralentizar el envejecimiento de los tejidos y mantener la piel elástica, firme y joven", señalando además que la esteticista de cámara "realiza este tratamiento cada semana" a la reina consorte.

Para la clínica Gema Cabañero, una de las ventajas del protocolo Indiba frente a la blefaroplastia es su naturalidad y carácter no invasivo. "Este proceso de regeneración y oxigenación de las células lo realizamos en combinación con principios activos a base de péptidos, máscaras, etcétera, para la delicada zona del contorno de ojos y del cuello, que harán que la apariencia de tu rostro sufra un cambio radical pero natural", indican sus profesionales.

Desde el punto de vista tecnológico, el tratamiento Indiba se encuentra a la vanguardia de la medicina estética. "Trabajamos con varios de los equipos más potentes, rápidos y eficaces de la marca Indiba, que ofrecen un resultado de rejuvenecimiento total, reparando y reestructurando la piel como si de un lifting se tratase", puntualizan desde Gema Cabañero.

Desarrollada en 1983 por el ingeniero José Calbet, el método Indiba es hoy sinónimo de rejuvenecimiento y bienestar, razón por la que miles de hombres y mujeres en España lo eligen para devolver la vitalidad y firmeza a su mirada.

Acerca de Gema Cabañero

Gema Cabañero es una clínica antiaging y de estética avanzada en el Barrio de Salamanca de Madrid. Su metodología para potenciar la belleza y el bienestar es el resultado de 30 años de I+D, siendo en la actualidad un centro referencial en el diagnóstico Inner Wellness y otros tratamientos estético de primer nivel, combinando la filosofía Healthy Aging con una boutique propia de alta cosmética.

