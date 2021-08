Ocho ideas estupendas para el regalo de empresa

¿Quieres ideas para el regalo de empresa? Es cierto que a veces, cuando pensamos en ellos, se nos vienen las mismas a la cabeza. Pero queremos innovar, dar un paso adelante y ser originales, porque con ello conseguiremos sorprender a los clientes y eso siempre es una ventaja a tener en cuenta.

Por eso, hoy hacemos el trabajo por ti y te vamos a deleitar con una serie de opciones, a cada cual más especial, porque son todos ellas para conquistar y sabemos que lo conseguirás. Toma buena nota porque se acercan momentos especiales del año y como no, tendrás que tener a mano algún regalito con el que acertar ¿Quieres descubrir de cuáles se trata? Lotes gourmet personalizados Dejamos atrás las ideas más básicas para dar rienda suelta a las más sorprendentes como esta. Los lotes personalizados son uno de los grandes regalos de la empresa. Porque puedes hacer la selección de los productos que quieras, lo que sobre todo recomendamos que sea muy variada, porque todavía sorprenderá un poco más. Entre ellos no está de más apostar por las bebidas o bien, por los embutidos o los dulces para los más golosos. Si lo acompañas de una imagen o una dedicatoria, entonces conseguirás derretir hasta los corazones más robustos. Los regalos gourmet para empresas siempre son un acierto y sino, decántate por uno de ellos y verás qué cara de felicidad se les queda. Cuadernos o libretas Como bien sabes, las libretas siempre son uno de los recursos que todos necesitamos en nuestra vida. Por ello, si pensamos en las soluciones más prácticas como regalo de empresa, entonces las libretas no pueden faltar. Podrás optar por varios tamaños, colores y como no, el logo de la empresa en varios formatos de letra. Porque aunque casi todo lo anotamos ya en los dispositivos electrónicos no hay nada como seguir escribiendo como lo hemos hecho siempre. Hay ideas que nunca pueden faltar en nuestra vida y esta es una de ellas. Teniendo una libreta a mano siempre se traduce en una gran ayuda. ¡Uno nunca sabe cuándo pueden surgir las grandes ideas que hay que anotar! Baterías externas para cargar tus dispositivos Hablando de dispositivos, está claro que los accesorios para ellos también son otra buena idea en cuanto a regalos de empresa se refiere. Todo el día estamos cerca de los móviles o de los ordenadores, porque ambas opciones tienen toda la información que necesitamos. Ya sea por trabajo, por estudios o quizás, por ocio. Pero nunca nos podemos despegar de todos ellos. Así que, es lógico que la batería no siempre dure tanto como nos hubiera gustado. Ahora ya no tienes de qué preocuparte porque también las baterías externas, conocidas como Power Banks son nuestras nuevas mejores amigas. Un regalo práctico, de los que realmente gustan a todo el mundo y por eso, no podía faltar. Conectando en dicha batería todos tus dispositivos, podrás tener más carga cuando la necesites. Ya no te servirá de excusa el que no habías respondido la llamada por no tener batería. ¿No te parece uno de los regalos más especiales? Un pen USB Si lo pensamos bien, también cumple la mejor función de cara a ayudarnos cuando los necesitamos. El pen USB es otro de los accesorios clave que debemos tener. Seguro que ya cuentas con algún que otro, pero como regalo de empresa tampoco falla. Primero porque son compactos y puedes seleccionar la capacidad que quieras en cada uno de ellos. Después, porque puedes almacenar todo tipo de archivos ya sea a modo de documentos o vídeos que necesitas. Solo tienes que elegir un bonito diseño y seguro que será el regalo más completo. Botellas de agua personalizadas Ya solo con saber que son personalizadas nos encanta como uno de los regalos de empresa. Pero es que además, es una buena opción y no solo para poder llevar al gimnasio, sino porque mientras estás trabajando también necesitas hidratarte. Aunque no tengamos sed, dar unos pequeños sorbos a una botella de agua hará que nuestro cuerpo nos lo agradezca. Sabiendo esto, también nos damos cuenta de que es otro de los detalles más que imprescindibles. Auriculares inalámbricos Si pensamos en otro de los regalos de empresa que más éxito puede tener, entonces se nos vienen a la cabeza los auriculares inalámbricos. Ahora son mucho más cómodos por ese motivo de que no llevan cables y nos olvidamos de esos tirones que siempre nos dábamos sin querer. Nos ayudan a realizar diferentes actividades mientras escuchamos música o audiolibros. En la caja de carga donde van colocados también puedes poner el nombre de la empresa y apostar por un logo original para completar el regalo. Tarjetas regalo Muchas personas consideran que las tarjetas regalo son un detalle demasiado frío. Es cierto que a veces puede depender de a quién se las regale o de quién venga dicho regalo. Pero entre los regalos de empresa es otra de las mejores opciones cuando no se sabe bien qué regalar y quieres quedar realmente bien. ¿Por qué? Pues porque tendrás una cantidad de dinero extra para poder gastar en lo que te guste. ¿A qué suena bien? Bolsas de tela Sí, a priori también puede parecer un poco chocante pero vamos a ver por qué es un buen regalo. Hoy en día es mejor dejar las bolsas de plástico y optar por reciclar todo lo que podamos. Así que, si vas a la compra puedes llevar tu propia bolsa de tela. Será cómoda y económica así como ecológica. ¡No podemos pedir más! Todo ello en forma de regalo donde solo queda elegir sus colores y el diseño que la defina para que salgas a comprar con ella. Lo mejor en este caso es optar por una bolsa resistente y amplia para que nos dure mucho más tiempo a pesar de llegar siempre cargados con todos los recados. Es una manera de poder acordarnos siempre de esa empresa que hasta nos acompaña a la compra. ¿Cuál es el regalo que más te gustaría a ti?