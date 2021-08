Francisco José Pavón Chisbert, se convierte en la nueva portada de Moralmoda Comunicae

viernes, 13 de agosto de 2021, 08:54 h (CET) El abogado y editor, Francisco José Pavón Chisbert, se convierte en la portada de este verano de la prestigiosa revista suiza Moralmoda, una publicación mensual centrada en el sector del lujo sostenible La afamada cabecera suiza, Moralmoda, ha decidido contar en su último número con la figura de Francisco José, atraída por la propia dicotomía de este, quien ostenta tanto el cargo de editor y director de la revista “Pasarela de Asfalto, Luxury Edition” como el liderazgo del renombrado despacho “Pavón Chisbert Abogados”.

Una imponente fotografía del rostro de Francisco José, ataviado con un chal aterciopelado del diseñador georgiano Datuna Sulikashvili, abre este nuevo número de Moralmoda. ¿Y qué sería una simple portada sin una buena entrevista? La cabecera suiza, lo resuelve, brindando al letrado una cuidada entrevista, donde se tocan diversas temáticas relacionadas con los dos mundos presentes en la vida de Francisco José: el Derecho y la moda, cuyas cuestiones transversales relativas al sector del lujo y del arte, se encuentran igualmente presentes. Todo ello acompañado de una sobria producción fotográfica realizada en las instalaciones del mítico hotel Círculo Gran Vía, Autograph Collection, situado en Madrid.

Moralmoda, se trata de una publicación mensual, dedicada al sector del lujo, de la moda y del estilo de vida, todo ello visto desde una perspectiva sostenible y ecológica, algo verdaderamente conectado con los valores del hoy protagonista, quien no solo aplica esta visión en sus producciones editoriales, sino que también la combina con acciones filantrópicas, a través de su labor como letrado en su icónica firma “Pavón Chisbert Abogados”, donde actualmente tiene suscritos diversidad de acuerdos con diferentes entidades, tales como la ONG Apoyo Positivo, donde se encarga de combatir la discriminación en todas sus dimensiones.

La cabecera ginebrina, ha apostado en sus previas ediciones por celebridades tan insignes como el Príncipe Juan y la Princesa Kristine de Bagration de Georgia, la Baronesa von Lison o el famoso empresario Benjamin Arabov, CEO de Jacob & Co; personalidades de todo el mundo, relacionadas todas ellas por su gusto por el buen savoir faire, el sector del lujo y el de los negocios. En esta ocasión, Francisco José Pavón Chisbert, será la apuesta de Moralmoda y la representación de los valores de esta cabecera.

