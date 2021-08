Loción natural GR-7 para canas: desmintiendo algunos mitos Emprendedores de Hoy

Como ocurre con muchos productos innovadores en el mercado, se han comenzado a formar mitos en torno al GR-7 Professional. Por eso, la empresa ha recopilado las preguntas más comunes de los clientes, así como de especialistas de peluquerías y clínicas de tricología – y en un breve resumen intenta despejar dudas sobre este tratamiento y demostrar por qué está considerada como una de las mejores maneras de tratar las canas del cabello.

¿Cómo combatir las canas? ¿GR-7 Professional funciona instantáneamente como el tinte? GR-7 Professional para cabellos grises se confunde a veces con tintes para el cabello, que dominan el mercado como se recomienda para cabellos canosos. En la práctica, sin embargo, ambos tipos de productos afectan áreas completamente diferentes: GR-7 Professional es una loción natural para canas, pero afecta al cuero cabelludo y lo nutre activamente. Los colorantes tienen pigmentos que tiñen la superficie del cabello, por lo que esta es una forma de enmascarar las canas, no de revertir las canas, lo cual está garantizado únicamente por GR-7 Professional.

Este producto no actúa inmediatamente porque no contiene pigmentos que teñirán el cabello. El objetivo de GR-7 Professional es nutrir el cuero cabelludo, estimular la producción de melanina y, como resultado, detener el encanecimiento y volver al color natural del cabello. Este proceso tiene una base biológica y, por tanto, dura hasta un mes.

A la hora de lavarse la cabeza, se ralentiza el tratamiento GR-7 Professional, ¿es cierto? Sí, en la primera fase de uso, la loción para canas debe absorberse lentamente a través del cuero cabelludo. Lavarse y secarse la cabeza con demasiada frecuencia ralentizará este proceso. Por lo tanto, especialmente en la primera fase, es decir, la etapa de restauración, las canas deben lavarse lo menos posible. Esta es una de las desventajas de este tratamiento, pero no es insuperable, teniendo en cuenta los beneficios potenciales.

Después de la primera fase, que dura una media de 21 días y un máximo de un mes, el tratamiento para las canas GR-7 Professional en la segunda fase debe aplicarse con mucha menos frecuencia, una o dos veces por semana. Luego la persona se podrá lavar la cabeza tantas veces como sea necesario. Sin embargo, siguiendo el consejo del fabricante, vale la pena aplicar la loción sobre las canas por la noche para que la absorción dure al menos unas 8 horas antes del próximo lavado de la cabeza.

Este es otro mito. Debido a algunos materiales en la web, los clientes de GR-7 Professional perciben erróneamente la preparación para canas como un producto dedicado a los hombres. En la práctica, el cabello de hombres y mujeres es el mismo y exactamente los mismos mecanismos biológicos afectan el encanecimiento del cabello.

Sin embargo, no se puede combinar el uso de GR-7 Professional sobre canas con el tinte de coloración, y se recomienda iniciar el tratamiento en mujeres con canas teñidas cuando se obtengan unos 2 cm de raíces. La efectividad del tratamiento será comparable y el género no importa aquí.

