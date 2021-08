Optimizar una empresa en plena era digital a través del programa de Liderazgo 4.0 de Value Experience Emprendedores de Hoy

Los cambios en la sociedad han generado que las empresas tengan que reinventarse y adaptarse constantemente. Value Experience, empresa que actúa como partner para los clientes, ofrece asesorías personalizadas para gestionar sus proyectos tanto a nivel nacional como internacional.

Hoy en día, cuentan con un programa de liderazgo 4.0 que se encarga de desarrollar soluciones digitales adaptadas a los nuevos paradigmas y bases tecnológicas de la nueva era digital.

Adaptarse a las competencias del mercado con el programa de liderazgo 4.0 El programa de liderazgo 4.0 es una herramienta innovadora desarrollada en el año 2015 y dirigida a CEOs. Esta permite a las personas aprender a amoldarse a las nuevas competencias del mercado y obtener recursos profesionales para enfrentar cara a cara las adversidades de esta nueva era digital.

Gracias al programa de liderazgo 4.0, los clientes podrán responder con agilidad a cualquier reto que se les presente, aspecto que marcará la diferencia entre la multitud de empresas del mundo. Además, al contrario que los otros cursos del mercado, este sigue un enfoque práctico.

Por esta razón, los participantes además de aprender de manera online, reciben a lo largo del programa sesiones de coaching individual, para ayudar al participante en la concreción de objetivos de desarrollo, y sesiones de mentoría individual enfocadas en ayudarlo en el desarrollo de un proyecto de digitalización y mejora dentro de su empresa.

¿Qué se logrará con el programa de liderazgo 4.0? El programa de liderazgo 4.0 se centra principalmente en enseñar a los alumnos a hacer frente a los retos y oportunidades de la era digital.

El programa es una experiencia de aprendizaje integral que permite al alumno, entre muchas otras cosas, revisar su estilo de liderazgo, renovar sus conocimientos de dirección estratégica de las personas y obtener una visión actual de la gestión empresarial. Por otro lado, les permite reflexionar sobre el papel como directivo y la función que ocupa en su empresa y aprender de forma práctica cómo abordar la toma de decisiones. Y, finalmente, les ayuda a conocer cómo anticiparse a los retos futuros y cómo adaptarse a los cambios.

Además, Value Experience trabaja para que las empresas lleguen al éxito en nuevos paradigmas desafiando métodos tradicionales, habilitando a otros para actuar y brindando aliento, acompañando e ilusionando al equipo.

La experiencia de aprendizaje se completa con sesiones webinars, material teórico en diferentes formatos, video clases, material digital, podcast, infografías y tutoriales. Todo el programa es 100% digital, dinamizado y tutorizado.

El programa de liderazgo 4.0, desarrollado por Value Experience, permite que los alumnos logren una gran transformación en la toma de sus decisiones y que aprendan a desarrollar mayor agilidad en sus respuestas y competencias diarias como líderes digitales.

