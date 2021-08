Redkom: "El mantenimiento informático ofrece ventaja tecnológica a las empresas" Comunicae

lunes, 9 de agosto de 2021, 08:02 h (CET) La gran competitividad existente actualmente entre las empresas requiere disponer de herramientas tecnológicas actualizadas y de última generación. Mantener la información actualizada y agilizar los procesos de trabajo y los proyectos es posible disponiendo de un buen mantenimiento informático Actualmente la competitividad que hay entre las empresas es cada vez más agresiva. Conseguir destacar en cualquier sector es, hoy en día, una tarea complicada. Es por eso muy importante realizar un buen mantenimiento de los equipos informáticos de todos los departamentos. Aunque hoy en día una gran cantidad de empresas optan por tener su propio departamento informático (sobre todo las empresas grandes), la mayoría de las empresas prefieren la externalización de estos servicios, ya que les resulta mucho más asequible. Redkom, una empresa que lleva más de 23 años de experiencia en mantenimiento informático, asistencia técnica remota, hosting, reparación y muchos más servicios, aconseja la externalización y el mantenimiento frecuente de la informática de las empresas.

“Cuando realizamos un mantenimiento frecuente de los equipos informáticos de la empresa aumentamos considerablemente la productividad de los empleados. Por lo tanto, tendremos ventaja sobre las demás empresas que no cuentan con este servicio”, explica Redkom. Además, Redkom afirma que en muchas ocasiones los empleados se tienen que enfrentar a errores informáticos que les ralentizan el trabajo de forma considerable. Que los empleados pierdan su tiempo laboral en solventar problemas informáticos es algo que provoca grandes pérdidas.

La reducción de costes es otra gran razón para que las empresas cuenten con un servicio informático externo. Por una parte, las empresas pueden disfrutar de un beneficio mucho más grande si cuentan con equipos informáticos que funcionan correctamente y con rapidez. Cuando el empleado no tiene que perder su tiempo laboral solventando esos problemas y se convierte en un trabajador más productivo y rápido, la empresa se vuelve más rentable. Por otra parte, si la empresa cuenta con este servicio externalizado, ahorrarán los costes de contar con un departamento especializado en mantenimiento y asistencia técnica.

“Ir por delante de la competencia es posible si se cuenta con la tecnología más veloz e inteligente. Esto lo podemos conseguir manteniendo todos los sistemas y programas actualizados, manteniendo una barrera de seguridad ante posibles ciberestafas y contando con una asistencia técnica en caso de roturas o emergencias”, afirma Redkom. Además, Redkom afirma que es muy importante que las empresas estén al día con todos los cambios informáticos que surgen. La informática es un sector en constante cambio, por lo que, es esencial que las compañías cuenten con el servicio de mantenimiento. Discos duros llenos, virus o ciberestafas, fallos de conexión a Internet y compras innecesarias de equipos informáticos nuevos son solo algunos de los elementos que es posible evitar si se cuenta con los servicios de Redkom.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.