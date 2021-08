Calderas Junkers, última generación en prestaciones e ingeniería Comunicae

viernes, 6 de agosto de 2021, 09:03 h (CET) Las calderas Junkers son unos generadores de calor que ofrecen diversas posibilidades a todos los hogares, gracias a su adaptación de modelos y potencias, resultan ideales hasta para el cliente más exigente Es interesante promocionar las calderas Junkers, porque son unas máquinas de primera calidad, por ello, es necesario ofrecer unas ofertas con los mejores precios del mercado.

En Zyz Clima, se suministran calderas de la marca Junkers por su gran calidad y su servicio post-venta, cosa queles ha hecho crecer como empresa.

Las calderas gas natural Junkers son líderes en el sector de casi 100 años de historia.

En el año 1932, Junkers & Co. fue integrada a Robert Bosch España y en 1995 cambió su nombre a Bosch Termotecnia. Des de entonces es uno de los mayores proveedores de sistemas de calefacción y producción de agua caliente.

Termotecnia tiene ocho centros de producción en seis países y en la actualidad está presente en todo el mundo a través de 7 marcas: Junkers, Bosch, Buderus, Vulcano, E.L.M. Leblanc, GeminoX, Radson, Worcester.

Hoy en día, la actividad de este grupo empresarial abarca los cinco continentes y 185 países. La red de centros de producción y desarrollo se completa con una red de distribución mundial.

Las calderas junkers condensación siempre se ha preocupado de ofrecer calor y confort en todos los hogares, fabricando equipos ecológicos, seguros y fáciles de usar, ofreciendo y garantizando un equipo post-venta y priorizando la atención personalizada.

Su gama más común está representada por las calderas junkers cerapur, sus diferentes modelos y potencias, ofrecen un sin fin de oportunidades para que se elija la caldera gas Junkers que se más adecue a las necesidades de cada uno.

La marca está lanzando en el mercado sus nuevas calderas Junkers de condensación con una alta eficiencia energética y excelentes rendimientos que hacen que el cliente disfrute de una caldera innovadora y un ahorro en combustible.

Calderas Junkers gas natural apuestan por la conservación del medio ambiente

Las calderas Junkers condensación, de fabricación alemana, siguen unos parámetros muy concretos los cuales se aplican en todos sus productos.

Estas bases, a continuación explicadas, ayudan a entender con más detalle su filosofía.

1º- La seguridad en el diseño y fabricación de aparatos para la producción de calefacción y agua caliente sanitaria mediante modernos sistemas de control, como la electrónica microprocesada que indica en cada momento lo que está pasando, las posibles anomalías, las temperaturas de funcionamiento, etc.

Además, dispone de un sistema de autodiagnóstico que en caso de existir algún problema, la caldera de condensación se bloquea y marca el tipo de avería que tiene.

2º- El respeto por el medio ambiente representa otro de los pilares base del fabricante.

La ingeniería de las calderas Junkers condensación están ligadas con su rendimiento neto; Junkers adapta esta propiedad como el pilar más importante a tener en cuenta, característica que conlleva a emitir una menor emisión de gases contaminantes a la atmósfera.

La utilización de procesos de fabricación limpios y de materiales reciclables dan como resultado aparatos preparados para el futuro.

3º- El agua caliente sanitaria es una característica que las calderas junkers de condensación da vital importancia en todos sus modelos.

Su tecnología, con microacumulación y con depósitos integrados, permite conseguir más rapidez en el suministro de agua caliente al usuario, mantener una temperatura constante, sin sobresaltos, ni subidas ni bajadas y, en caso de variaciones en el caudal por la apertura de un segundo grifo, que las consecuencias en la temperatura de salida sean lo más pequeñas posible.

Calderas Junkers condensación. Tecnología alemana para conseguir las máximas prestaciones que se quiere para los más íntimos

Las calderas de condensación Junkers son aparatos con unas medidas muy reducidas, con hasta 13 cm. menos que otras, y facilita su instalación.

Éstas son idóneas para combinar con los captadores solares térmicos que precalientan el agua del circuito; este sistema permite ahorrar más de la mitad de la energía respecto de las calderas convencionales.

El fabricante presenta una amplia gama de potencias que van desde 24Kw hasta 42 Kw. en versiones de calderas mixtas y de sólo calefacción.

Siempre se puede encontrar el modelo más adecuado a cada instalación para conseguir el máximo confort posible para cada usuario.

Además, las calderas Junkers con las que se pueden alcanzar rendimientos de los más altos, alcanzando hasta un 109% (según DIN 4702/8) en toda la gama, y permitiendo ahorrar hasta el 30% en la factura del gas.

Estas máquinas incorporan el sistema Quick Tap en todos sus modelos, esta especificación se puede encontrar en todas las calderas Junkers instrucciones que vienen junto el embalaje.

Este sistema es de creación propia y avisa a la caldera la necesidad de producir agua caliente preparando el agua sin necesidad de tener el grifo abierto.

¿Cuál es la mejor caldera Junkers condensación para el hogar?

Junkers se presenta cambiando todo su catálogo y ofreciendo modelos de diferentes potencias a sus clientes, demostrando, así, su apuesta desbordada por la condensación y llegando a todos los públicos.

Se presenta en varias potencias. Con funciones y medidas reducidas dimensiones en toda su gama de modelos. Incorpora la alta tecnología de su electrónica Heatronic 4 que permite un amplio abanico de posibilidades a la hora de regular la caldera, tanto para el usuario como para el profesional.

Las calderas Junkers Cerapur tienen incorporado un sistema de microacumulación, garantizando un ahorro de agua y una continuidad constante de producción de agua caliente.

Esta propiedad es recomendable para la gente que no quiera cambios bruscos térmicos cuando manipulen el agua y desean disfrutar en todo momento de una regulación confortable.

Todo su catálogo de calderas consiguen un rendimiento del 93%, también puede alcanzar una clasificación A+ en combinación con el controlador de zonas CR100 de Junkers (cronotermostato, opcional a la instalación, que es recomendable para aprovechar un ajuste aún más exacto del rendimiento expuesto por el fabricante).

Existen modelos más avanzados con características muy precisas que llevan a alcanzar una calificación energética de A y conseguir un rendimiento del 94%.

Por otro lado, todas las calderas Junkers de gas natural permiten aprovechar la configuración hidráulica existente de modelos Junkers convencionales que originalmente fueron instalados en obra o incluso en el reemplazo de una caldera Junkers de condensación.

Existen calderas de gas Junkers para toda clase de exigencias y necesidades de todo tipo de usuarios con el que buscan el máximo confort en sus hogares mediante una máquina completa en todos los aspectos.

Hay calderas mixtas y calderas de sólo calefacción, para ofrecer un alto confort ante grandes demandas.

La potencia para las calderas de sólo calefacción van de 25 y 30 kW, en cambio los modelos mixtos de condensación se presentan en 28, 32 y 36 kW en agua caliente, para así adaptarse a cualquier situación que tenga el cliente.

Gracias a la electrónica Heatronic 4 el usuario dispone de toda la información deseada, en todo momento, y con un funcionamiento sencillo, sobre el estado del aparato en su actividad o, sino, avisará en el caso que exista alguna anomalía.

El diseño de sus diferentes calderas, descubre características aún no vistas en el sector, como puede ser las dimensiones en algunos modelos, igual para todas las potencias, y gracias (69x39x28 cm) facilita enormemente la instalación de calderas Junkers.

Además, las calderas a gas Junkers poseen un bastidor con vaso de expansión incorporado que permite una instalación modular, bastidor (6,7kg) y caldera (32 kg), reduciendo el peso, en 6,7 kg, y el tiempo.

Por último, estas máquinas son capaces de alcanzar una eficiencia de 87% en agua caliente, con un perfil de consumo en a.c.s XL, siendo la más alta de las calderas de condensación de Junkers.

Por último, la marca brinda un modelo de caldera condensación con acumulador de 48 litros incorporado, especialmente recomendada para viviendas donde se necesite un gran consumo de agua caliente sanitaria.

La caldera presenta el mismo rendimiento neto que toda la gama, calefacción de hasta un 93% y dispone de la actual electrónica de las Excellence Bosch Heatronic 4 y su clasificación energética es A.

Aparece con una potencia de 24 kW en calefacción y 30 kW en agua caliente, siendo éste último el encargado de poder suministrar agua caliente a dos grifos en el mismo instante.

Otra característica a tener en cuenta son sus sorprendentes medidas de 89x60x48cm (alto x ancho x fondo), sobretodo siendo una caldera Junkers con acumulador, y su fácil instalación.

Esta máquina consigue ofrecer simultaneidad de agua caliente en diferentes puntos de consumo y gran confort para satisfacer las necesidades más exigentes de la vivienda, todo ello gracias su depósito de acero esmaltado y con serpentín.

Calderas Junkers Precios - La mejor oferta al mejor precio

Se sabe de antemano de que los precios calderas gas Junkers son muy interesantes, por este motivo se han negociado unos precios realmente sorprendentes con el fabricante para así poder ofertarlas a los clientes, además de poder financiar el producto sin ningún tipo de interés o pagarlo al contado y beneficiarse de un 10% de descuento adicional.

Pídenos asesoramiento e información, sin compromiso, y el departamento comercial de Ivalgas , se elaborará un presupuesto de caldera Junkers de condensación que seguro va a interesar!. Llámanos!.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Adecco busca 25 teleoperadores/as en Salamanca Sprout World lanza su edición especial de lápices contra la extinción de las abejas Rebellion amplía el catálogo de ventajas para sus clientes: más ahorro y nuevas criptomonedas Francisca Fernández Guillén logra condena al SES por negligencia en parto de 1 millón de euros FONT-MECO implanta la plataforma de gestión CEDEC- B.I. y mantiene su colaboración con la consultoría CEDEC