Los perfiles mejor pagados en España en 2021 del sector Digital & E-Commerce y Gran Consumo Comunicae

jueves, 5 de agosto de 2021, 11:35 h (CET) Spring Professional, la consultora de selección de mandos medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la IV Guía Spring Professional del mercado laboral 2021 que analiza las diez posiciones más demandadas en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica El pasado 2020 estuvo marcado por la COVID-19 y por sus consecuencias tanto a nivel social como laboral. A pesar de la incertidumbre causada por la crisis sanitaria de la COVID y la consiguiente crisis económico-social, el sector del Gran Consumo ha seguido creciendo durante lo que va de 2021, aunque de forma menos exponencial, como consecuencia de los nuevos hábitos de consumo adquiridos por la sociedad a lo largo del último año. Además, por motivos evidentes, ha destacado la aceleración forzada en la transformación digital de las empresas de todos los sectores. A esto se le ha sumado el crecimiento sin precedentes en el sector del comercio electrónico a nivel global.

En este contexto, Spring Professional, la consultora de selección de mandos intermedios, medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la IV Guía Spring Professional del mercado laboral 2021 que analiza las posiciones más demandadas en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica. Y hoy presenta los capítulos referentes a los sectores de Digital & E-Commerce y Gran Consumo.

Los perfiles y salarios en el sector Digital & E-Commerce

Las retribuciones salariales del sector varían dependiendo del grado de experiencia y de la región en la que se trabaje, pero también de si el profesional está en una startup o en una empresa corporate.

Se clasifica como startup a aquellas empresas con menos de 5 años de antigüedad que se encuentran en una fase de crecimiento exponencial o que no han llegado aún a break-even. Corporate son las compañías ya consolidadas, con más de 5 años de historia y sus salarios aumentarán en torno a un 1,2% con respecto a 2020.

El Chief Digital Officer (CDO) es el perfil mejor pagado en España en 2021 del sector Digital & E-Commerce y puede alcanzar los 90.000 euros anuales si supera la década de experiencia en una empresa corporate en la Comunidad de Madrid, aunque su sueldo medio se sitúa en los 62.000 euros al año.

Con remuneraciones que se mueven entre los 45.000 y 53.000 euros anuales de media se encuentran puestos como E-Commerce Manager, Growth Manager y Digital Marketing Manager.

En el siguiente escalón, con sueldos medios que rondan de 41.000 a 39.000 euros por año, hay perfiles como CRM Manager, Customer Success Manager y Demand Generation Manager. Este último es el profesional más buscado del sector en los últimos meses.

Por último, en el sector Digital & E-Commerce, las posiciones de SEO Manager, Content Manager y KAM Marketplace pueden llegar a percibir un sueldo medio anual de entre 34.000 euros y 36.000 euros.

Los perfiles y salarios en el sector Gran Consumo

Las retribuciones salariales del sector varían dependiendo del grado de experiencia y de la región en la que se trabaje.

Export Manager es el perfil mejor pagado en España en 2021 del sector Gran Consumo y puede alcanzar los 65.000 euros anuales si supera la década de experiencia en una multinacional situada en la Comunidad de Madrid, en Cataluña o en el País Vasco, aunque su sueldo medio se sitúa en los 50.230 euros al año.

Con remuneraciones que se mueven entorno a los 50.000 euros anuales de media se encuentran puestos como el de Jefe/a de Ventas. Le siguen posiciones como Customer Experience Manager, Trade Marketing Manager, Marketing Manager y Key Account Manager que pueden recibir de 48.000 a 46.000 euros anuales de media.

En el siguiente escalón, con sueldos medios que rondan los 40.000 euros por año, hay perfiles como Business Development Manager, Customer Service Manager y Product Manager. Este último es el profesional más buscado del sector actualmente.

Por último, en el sector Gran Consumo, la profesión de Inside Sales puede llegar a percibir un sueldo medio anual de 24.000 euros.

Situación actual y predicciones para 2021

El año 2021 se está presentando con grandes expectativas a efectos de creación de empleo en el entorno digital ahora que las empresas empiezan a recuperar tracción. El sector del comercio electrónico representa todavía menos del 1% de los empleos totales en España, pero su evolución creciente y sostenida por encima del 20% anual y su dinamismo natural como consecuencia de su relación directa con la tecnología y la gestión de datos suponen una apuesta segura al considerarlo uno de los sectores que más talento demandará en los próximos años.

Según la CNMC, las ventas online en 2020 crecieron un 36% respecto a las del año anterior y no solo como consecuencia de la pandemia, sino también por una clara y sostenida digitalización de los hábitos de compra del consumidor. Aun así, gracias al confinamiento sectores como el food delivery, las plataformas de streaming, la seguridad informática, las telecomunicaciones, la formación online o el e-retail crecieron significativamente respecto a 2019. Sin embargo, distintos sectores con gran representación en las cifras globales de negocio digital y en volumen de empleados, como el turismo, agencias de marketing y medios, espectáculos, ocio y hostelería; han caído estrepitosamente este año y, con ellos, un número muy significativo de empleos.

¿Y qué perfiles han salido más reforzados o han surgido como consecuencia de la COVID en el sector? En especial, destaca la figura del Demand Generation Manager que, aunque ya existía antes de la pandemia, ha visto notablemente incrementada su demanda por la necesidad de digitalizar el 100% de los impactos comerciales, tanto para generar las oportunidades de negocio con prospectos en el primer rol, como para cerrar las operaciones y aumentar el engagement con el cliente, en el segundo. En ambos casos se habla de perfiles especialmente demandados en entornos B2B y tecnológicos.

Por el otro lado, el sector del Gran Consumo ha apostado por tres pilares fundamentales y ha decidido invertir para adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas costumbres del consumidor. En primer lugar, la trasformación digital y la omnicanalidad, que eran ya una realidad, se han acelerado. La venta online, que despegó de forma vertiginosa en 2020, se ha asentado en 2021 y se ha convertido en una opción esencial dentro de las compañías, que se han dado cuenta de que deben seguir reforzándola. El perfil más demandado es, por tanto, aquel con un componente digital muy fuerte, mezclado con conocimiento de producto y experiencia en venta tradicional, como la figura del Product Manager.

En segundo lugar, juegan un papel importante la innovación y la sostenibilidad. En 2020, por el impacto de la COVID, la industria tuvo que priorizar el abastecimiento a la sociedad sin roturas de stock sobre estrategias encaminadas a políticas medioambientales. En 2021, sin embargo, la sostenibilidad ha tenido una especial incidencia en las políticas corporativas.

Las empresas quieren formar parte de un cambio hacia un mundo más verde y son conscientes de la importancia de preservar el medioambiente y reducir el impacto del cambio climático. Esto lleva a un modelo de economía circular basado en toda la cadena de valor que cuida el desperdicio de alimentos y mira por el uso de materiales reciclables. Los perfiles de compras orientados a negociación y sensibilizados con el nuevo modelo social-económico están cada vez más cotizados, al igual que los perfiles creativos y de innovación dentro de la cadena de logística, supply chain y/o packaging.

En tercer y último lugar, las empresas de Gran Consumo han dedicado una buena parte de sus inversiones a la comunicación, conocimiento del consumidor y, por ende, a la actividad promocional. Las compañías han estado más cerca de sus clientes para identificar nuevas tendencias en el canal online, pero, sobre todo, en el canal tradicional, donde los lineales han sido un eje estratégico en la “guerra de precios” por ganar cuota de mercado y posicionamiento frente a la competencia. La figura del Customer Experience Manager ha cobrado un papel muy importante a la hora de identificar nuevas tendencias y garantizar la satisfacción del cliente en todo el ciclo de compra del consumidor.

Asimismo, la crisis sanitario-económica ha sido vista por las empresas del sector como una oportunidad de ganar cuota de mercado y posicionarse frente a sus competidores y el perfil de Business Development Manager se ha vuelto clave a la hora de generar y captar negocio.

Debido a estos tres pilares, el sector ha experimentado un repunte, un incremento que se encuentra alrededor del 10% en lo que va de año, un ritmo inferior a 2020, año en el que, según datos de Kantar, la industria creció un 12,7%. Aunque los datos son peores que en el ejercicio anterior, no dejan de ser muy positivos, ya que superan a los de 2019, cuando todavía no había pandemia y el comportamiento del consumidor era más real.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Nubia amplía su colaboración con Vodafone y lanza el REDMAGIC 6 y su reloj de pulsera REDMAGIC Watch Más del 75% de las viviendas unifamiliares de España tiene espacio para placas solares, según Lodeal Green Limpieza Pulido: "La limpieza en residencias es esencial para proteger a los más afectados por la pandemia" La cloración salina, un método fiable y multifuncional, según Piscinas Lara Los perfiles mejor pagados en España en 2021 del sector Digital & E-Commerce y Gran Consumo