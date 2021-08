Cursos de batería y estudio de grabación online de Alfred Berengena Emprendedores de Hoy

Tocar la batería requiere de una destreza y habilidad única porque el ejecutante debe ser capaz de realizar con cada una de sus extremidades, movimientos diferentes que se combinan para crear un ritmo completo y con sentido. Para aprender a tocar correctamente este instrumento, Alfred Berengena ha creado una serie de cursos de batería online.

Él es un baterista profesional con más de 25 años de experiencia, ingeniero de sonido por Berklee College of Music, licenciado en música y patrocinado por DW Drums y Zildjoan, las marcas de baterías más importantes del mundo.

Alfred Berengena, batería licenciado en las mejores escuelas del mundo El nivel de conocimiento que tiene el encargado de la formación que se va a recibir es un aspecto a tener en cuenta a la hora de buscar clases de música. En este caso, se trata de Alfred Berengena, un batería licenciado en grado superior de Jazz y música moderna en Francia, donde recibió Medalla de Oro en la especialización de Batería, parte de su formación musical como productor musical e ingeniero de sonido la obtuvo en la Universidad de Berklee College of Music de Boston en Massachusetts, una de las mejores universidades de música del mundo.

Durante su carrera ha publicado temas propios, ha realizado clinics, master class y demos en diferentes partes del mundo. Además, es batería de la banda Soziedad Alkoholika y endorser internacional de marcas como DW Drums, Zildjian Company, Apogee, Electonics Cympad y Audias & Hearsafe In Ear Monitoring.

Actualmente, quiere poner todos sus conocimientos al servicio de la docencia ofreciendo cursos online a baterías principiantes y profesionales.

Curso profesional de batería y estudio de grabación online Alfred Berengena ofrece un curso especializado, completo y profesional adaptado al nivel de sus estudiantes. Sus cursos se realizan de forma online proporciona material didáctico y herramientas de control y seguimiento que permiten supervisar el avance del alumno con total flexibilidad horaria. También existe la posibilidad de recibir sus clases de batería personalizadas, ya sean presenciales o en streaming.

Por otro lado, los estudiantes de los cursos de batería online podrán acceder sin horarios fijos a una completa biblioteca de cursos de batería online o solicitar clases personalizadas ajustadas a sus conocimientos y habilidades. Para los cursos de la modalidad online hay dos tipos de suscripción, anuales y mensuales, así el alumno podrá escoger la que mejor le convenga según sus habilidades e intereses

Por último, Alfred también cuenta con un estudio propio de grabación disponible para sesiones de estudio, mezcla y mastering online y grabaciones de baterías online. En su estudio YOUR SOUND RECORDING STUDIO se pueden grabar todo tipo de instrumentos y estilos musicales e incluso hacer composiciones y arreglos para artistas gracias a un amplio equipo de músicos profesionales.

Para acceder a su estudio de grabación solo es necesario contactar con Alfred o acceder al apartado con información sobre el estudio en su página web, de esta forma, se podrá especificar el proyecto y comenzar a trabajar.

