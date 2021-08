The Marketing Nation: los comercios electrónicos son el presente y el futuro Emprendedores de Hoy

lunes, 2 de agosto de 2021, 11:12 h (CET)

El comercio electrónico es uno de los sectores con mayor actividad. Se encuentra en auge actualmente debido al avance de la tecnología y las nuevas costumbres de consumo por parte de la población.

Según eMarketer, una empresa de investigación de mercado relacionada con el marketing digital, medios de comunicación y comercio, el crecimiento de las ventas de negocios electrónicos en 2021 se moderará al 14,3%, lo que supone un crecimiento absoluto de 611.000 millones de dólares hasta los 4,89 billones.

Debido a esto, The Marketing Nation, una compañía internacional con más de 10 años de experiencia, especializada en proporcionar servicios digitales y de comercialización mediante el desarrollo de planes y estrategias de marketing completos, ofrece diversas herramientas para garantizar el éxito del e-commerce.

El éxito del e-commerce Los comercios electrónicos son considerados una gran ventaja competitiva dentro del mundo empresarial, ya que actualmente la mayoría de los individuos cuenta con acceso a internet. Por este motivo, los negocios digitales se encuentran en auge y constituyen un sector con mucho éxito.

Para la creación rápida de las tiendas online, la empresa The Marketing Nationsugiere Shopify, una compañía empleada por más de un millón de negocios en todo el mundo para crear y mantener e-commerce. Esta brinda ayuda para construir y administrar la tienda en internet mediante herramientas potentes que cooperan para encontrar clientes, aumentar las ventas y gestionar el día a día del negocio digital.

Shopify es una manera fácil de crear un e-commerce porque es compatible con cualquier softwarede negocio tecnológico y se integra sin problemas en la estructura de datos de la empresa. Solo se necesita un nivel de conocimiento básico en plataformas para dominar la cuenta de Shopify en óptimo funcionamiento. Sin embargo, el tiempo de carga de los productos dependerá del volumen de catálogo que el individuo posea y las herramientas de automatización que utilice.

Estrategias de marketing El crecimiento de una empresa es fundamental. Para ello, es indispensable poseer excelentes planes y estrategias. The Marketing Nation destaca por su especialización en campañas estratégicas que brindan altos ROI (Retorno Sobre la Inversión).

Para generar resultados favorables en proporción al crecimiento de marca en comercios tecnológicos, es preciso manejar diversas herramientas. La empresa The Marketing Nation posee como uno de sus aspectos más distintivos un alto porcentaje de éxito respecto al grow branding, dado que esta compañía maneja un enfoque basado en la fusión del marketing tradicional con el modelo de importación estadounidense y su objetivo principal es facilitar el crecimiento de las empresas.

