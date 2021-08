Bit2Me lanza su propia criptomoneda logrando una cifra récord de 2,5 millones en la venta privada Comunicae

martes, 3 de agosto de 2021, 13:54 h (CET) Los compradores tendrán descuentos de hasta el 90% en determinadas comisiones y servicios. Bit2Me invertirá parte del dinero captado en potenciar su departamento de I+D y en impulsar su expansión internacional La plataforma de criptomonedas española Bit2Me, que ya cuenta con más de 20 soluciones, ha anunciado el lanzamiento de su propio token B2M en la red Ethereum con la que pretende acelerar su expansión internacional.

Los poseedores del saldo requerido de tokens B2M disfrutarán de hasta un 90% de descuento en servicios y formación en Bit2Me Academy, transferencia de blockchain y operaciones OTC. Por otra parte, se podrán prestar Activos Digitales a terceros a cambio del correspondiente retorno. Estos usuarios obtendrán unas condiciones ventajosas sobre este servicio si deciden cobrar esos retornos en B2M token.

Además, se incluye la funcionalidad de que se use el token B2M para que los usuarios puedan votar sobre funcionalidades de la Suite, como por ejemplo, nuevas criptodivisas, protocolos admitidos o artículos de la Academy, entre otros.

La emisión pública comenzará el 6 de septiembre de 2021 y finalizará el 30 de septiembre de 2021. Los tokens se podrán adquirir a través de la web https://bit2me.com/token donde también están disponibles el acceso a su whitelist y whitepaper del proyecto. Bit2Me habilitará un canal en Telegram para informar acerca de todo lo relacionado con B2M.

Inversión en I+D y expansión

Bit2Me empleará una parte importante del dinero captado en hacer crecer el equipo de I+D con el objetivo de ofrecer mejoras a través de su Suite de servicios reclutando expertos y desarrolladores, como la última incorporación de Zeeshan Feroz, patentes técnicas y protección de derechos de propiedad intelectual.

Entre los objetivos también se encuentra la expansión de la compañía por toda la Unión Europea, Latinoamérica y África y dar a conocer sus herramientas, junto a la divulgación de la tecnología de las criptomonedas. Otra partida importante se empleará en el dimensionamiento de los equipos de ventas y operaciones.

El objetivo principal de Bit2Me es posicionarse como la solución integral pionera de criptoactivos. Contemplando desde el aprendizaje y divulgación, la información y actualidad y, por supuesto, la gestión y operativa de criptodivisas y tokens. Ya cuenta con más de 20 soluciones y con su Token buscan seguir facilitando la adopción a cualquier interesado, no solo en España, donde son pioneros, sino también en Europa y otros continentes.

